Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
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Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer
Foto: © photonews
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Charleroi heeft een eerste bod ontvangen voor Yassine Titraoui. De Griekse club Olympiakos wil de 23-jarige Algerijn aantrekken, maar de Zebra’s zijn van mening dat hun middenvelder meer waard is dan de 7 miljoen euro die zijn huidige marktwaarde bedraagt.

Yassine Titraoui heeft een seizoen achter de rug dat deuren opent naar het buitenland. De middenvelder van Charleroi staat volgens informatie van Le Soir op het verlanglijstje van Olympiakos, dat hem deze zomer wil aantrekken. De Griekse club bracht al een bod uit, maar de Zebra’s vinden dat hun speler meer waard is.

Contract van Titraoui loopt nog één jaar

Olympiakos legde een eerste voorstel van 7 miljoen euro op tafel, maar Charleroi vond dat onvoldoende. De clubleiding hoopt ongeveer 10 miljoen euro te ontvangen voor de middenvelder, ondanks het feit dat zijn contract over een jaar afloopt.

Dat is een ambitieuze houding. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 7 miljoen euro en de tijd speelt steeds meer in het nadeel van Charleroi.

Een van de meest constante spelers van Charleroi

Die stevige vraagprijs valt te verklaren door het sterke seizoen van de Algerijnse international. In alle competities samen kwam hij 42 keer in actie. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists.

Die cijfers onderstrepen zijn groeiende belang op het middenveld van de Zebra’s. Titraoui behoorde vorig seizoen tot de meest constante spelers van de selectie.

Charleroi dreigt wel in een lastige situatie terecht te komen. Wanneer de club hem tot het einde van zijn contract houdt, bestaat het risico dat hij binnen een jaar transfervrij vertrekt.

De komende weken zullen daarom belangrijk worden. Dan moet blijken of Charleroi en Olympiakos een akkoord kunnen bereiken, of dat ook andere clubs zich in de strijd om de middenvelder mengen.

Voorlopig is Olympiakos niet van plan om het dossier los te laten. Een verbeterd bod zou dan ook opnieuw op tafel kunnen komen. Wanneer dat voorstel dichter in de buurt komt van de verwachtingen van Charleroi, kan de transfer van de 23-jarige Algerijnse international uitgroeien tot een van de grote dossiers van deze mercato.

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