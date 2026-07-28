Club Brugge heeft door het WK nog een probleem: deze basisspeler wil ook nog transfer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge heeft door het WK nog een probleem: deze basisspeler wil ook nog transfer
Foto: © photonews
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Terwijl de transfermolen bij Club Brugge op volle toeren draaide, bleef het opvallend stil rond Joaquin Seys. De 21-jarige verdediger keerde vandaag terug van een welverdiende vakantie na zijn deelname aan het WK met de Rode Duivels. Maar de rust zou wel eens snel gedaan kunnen zijn.

Binnen de voetbalwereld groeit immers het gevoel dat dit hét moment is waarop Seys een volgende stap in zijn carrière kan zetten. De linksachter heeft zich de voorbije twee seizoenen volledig doorgezet bij Club Brugge en geldt vandaag als een van de meest complete jonge verdedigers van België.

Hoewel hij op het WK slechts beperkt aan spelen toekwam, wist hij ook daar indruk te maken. Vooral zijn invalbeurt tegen Spanje bleef niet onopgemerkt. Seys kreeg de moeilijke opdracht om wereldster Lamine Yamal af te stoppen en slaagde daar met glans in.

Het was bovendien niet de eerste keer dat hij de Spaanse sensatie uit de wedstrijd hield. Ook vorig seizoen, toen Club Brugge in de Champions League tegenover FC Barcelona stond, maakte Seys een bijzonder sterke indruk in zijn rechtstreekse duels met Yamal.

Interesse uit de Premier League

Die prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vooral vanuit Engeland klinkt de belangstelling steeds luider. Volgens geruchten over Het Kanaal volgt Newcastle United de situatie van de Belgische international op de voet.

Dat hoeft niet te verbazen. Seys is van nature een linksachter, maar voelt zich ook comfortabel aan de rechterkant. Die polyvalentie maakt hem bijzonder interessant voor clubs uit de Europese topcompetities.

Ondertussen kan hij ook stevige adelbrieven voorleggen. Seys is al twee seizoenen een vaste basisspeler bij Club Brugge, speelde intussen 95 wedstrijden voor de landskampioen en veroverde in die periode ook de Belgische titel.

Tijd voor een volgende stap?

Binnen de entourage van de verdediger leeft dan ook het gevoel dat de timing ideaal is voor een transfer. Op zijn 21ste heeft Seys zich zowel in de Champions League als op het WK in de kijker gespeeld. Zijn marktwaarde is hoger dan ooit en een transfer naar een topcompetitie lijkt logischer dan enkele maanden geleden.

Voor Club Brugge ligt de situatie echter helemaal anders. Blauw-zwart zag deze zomer al heel wat kwaliteit vertrekken. Simon Mignolet nam afscheid, Aleksandar Stankovic keerde terug naar Inter, Christos Tzolis vertrok en ook Raphael Onyedika lijkt op weg naar de uitgang.

Het sportieve management staat daardoor al voor een enorme uitdaging om voldoende kwaliteit terug te halen. Nog een basisspeler verliezen zou de opdracht alleen maar ingewikkelder maken.

Club houdt de touwtjes stevig in handen

Club Brugge heeft de voorbije jaren meermaals bewezen dat het zich niet laat opjagen door de transfermarkt. Spelers vertrekken wanneer de club daar zelf het juiste moment voor kiest, niet noodzakelijk wanneer het eerste grote bod binnenkomt.

Dat beleid werd deze zomer al duidelijk in het dossier van Nicolò Tresoldi en ook voor Seys lijkt dezelfde redenering te gelden. Hoewel de interesse groeit, wil Club zijn defensieve sterkhouder liefst nog een seizoen aan boord houden.

Toch beseft men intern dat ook de ambities van de speler meetellen. Een gesprek tussen Club Brugge en de entourage van Seys lijkt zich dan ook stilaan op te dringen. Terwijl de sportieve leiding nog volop werkt aan inkomende en uitgaande transfers, kan het dossier van de jonge Rode Duivel de komende weken plots een van de belangrijkste van de hele transferzomer worden.

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