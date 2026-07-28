KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

KV Kortrijk is nog niet klaar op de transfermarkt. De Kerels haalden de voorbije weken al verschillende nieuwkomers naar het Guldensporenstadion, maar trainer Michiel Jonckheere vindt dat de kern nog te weinig evenwicht bevat. Vooral achterin en op het middenveld moet er nog iets gebeuren.

"Er moeten nog drie spelers bij, dat is ook zo met de club afgesproken", zegt Jonckheere bij Het Nieuwsblad. Voor de aanval is het huiswerk volgens hem grotendeels af, maar hij verwacht nog een middenvelder, een verdediger en een wingback.

De trainer wijst bovendien op het gebrek aan lengte in zijn selectie. "Met amper drie jongens van 1,85 meter zullen we het zeker niet redden", ging de Kortrijk-trainer verder.

Vier definitieve aanwinsten, drie huurlingen

Kortrijk haalde intussen al Shandre Campbell weg bij Club Brugge. Ook Boris Lambert kwam over van Willem II, terwijl Nayel Mehssatou Standard verliet voor een nieuw hoofdstuk bij de Kerels. Daarnaast werd Suf Podgoreanu losgeweekt bij Maccabi Haifa.

Daar bleef het niet bij. De club voegde ook drie spelers op huurbasis toe aan de kern. Toch vindt Jonckheere dat er op sommige posities nog te veel geïmproviseerd moet worden. Dat verklaart waarom Kortrijk ondanks de zeven nieuwkomers nog altijd actief blijft zoeken.

Dubbele test op zaterdag, ook fandag

De sportieve staf krijgt zaterdag opnieuw veel spelers aan het werk. In de voormiddag speelt Kortrijk een oefenwedstrijd tegen Jong Gent. Later op de dag volgt op de fandag nog een tweede duel, tegen Stade Reims.





Die twee wedstrijden geven Jonckheere de kans om verschillende combinaties uit te proberen en te bekijken waar de grootste noden nog liggen. Zeker met drie gewenste versterkingen op komst, kan de hiërarchie in de kern nog veranderen.

Voor Kortrijk wordt het dus een drukke slotfase van de voorbereiding. De aanvallende posities zijn volgens de trainer voldoende ingevuld, maar centraal op het middenveld, in de defensie en op de flank wil hij er nog kwaliteit én gestalte bij.