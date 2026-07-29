Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach kiest voor bekenden en klopt bij Genk aan

Besnik Hasi lijkt zijn netwerk in het Belgische voetbal volop te benutten bij zijn nieuwe club Amed SK. De voormalige coach van Anderlecht is nog maar enkele maanden aan de slag bij de Turkse promovendus, maar zijn transferbeleid vertoont nu al een duidelijke rode draad.

Spelers met een verleden in de Jupiler Pro League of bekende gezichten uit het Belgische voetbal. De nieuwste naam op dat lijstje is Gift Orban. De Nigeriaanse spits wordt voor één seizoen gehuurd van TSG Hoffenheim en moet in Turkije opnieuw zijn carrière lanceren.

Orban maakte begin 2023 nog furore bij AA Gent, waarna Olympique Lyon hem voor een stevig bedrag overnam. Sindsdien slaagde hij er echter niet meer in om zijn oude niveau te halen. Zowel bij Lyon, Hoffenheim als tijdens een uitleenbeurt aan Hellas Verona bleef de grote doorbraak uit.

Met zijn komst haalt Hasi opnieuw een speler binnen die het Belgische voetbal door en door kent. Eerder wist hij ook al David Bates, voormalig verdediger van Standard, naar Amed SK te halen.

Belgische connectie wordt almaar groter

Daar lijkt het niet bij te blijven. Ook Michy Batshuayi staat volgens buitenlandse media op het verlanglijstje van de Turkse club. En daar komt mogelijk nog een bekende naam uit de Jupiler Pro League bij. Volgens HLN onderhandelt Amed momenteel met KRC Genk over Yira Sor. De Nigeriaanse winger kon de hoge verwachtingen in Limburg nooit helemaal waarmaken, waardoor Genk bereid lijkt mee te werken aan een vertrek.

Sor kwam in januari 2023 voor 6,5 miljoen euro over van Slavia Praag, maar kende een moeilijk parcours in de Cegeka Arena. Blessures en wisselvallige prestaties zorgden ervoor dat hij nooit echt een onbetwiste basisspeler werd. Met nog één seizoen op zijn contract lijkt een transfer deze zomer voor alle partijen de beste oplossing.





Voor Hasi zou Sor opnieuw een speler zijn die hij goed kent uit de Belgische competitie. Dat lijkt voorlopig de strategie van de ex-coach van Anderlecht: spelers aantrekken waarvan hij weet wat ze kunnen brengen en die het niveau van de Jupiler Pro League al bewezen hebben.