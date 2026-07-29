BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

KRC Genk heeft de grootste uitgaande transfer uit zijn geschiedenis afgerond. Konstantinos Karetsas trekt zoals verwacht naar Borussia Dortmund, waar de 18-jarige spelmaker een contract voor vijf seizoenen zal ondertekenen.

De onderhandelingen tussen beide clubs sleepten maandag uren aan, maar uiteindelijk werd een akkoord bereikt dat voor alle partijen interessant is. Met de transfer van Karetsas verliest Genk een van de grootste talenten die de club de voorbije jaren heeft voortgebracht.

De Grieks-Belgische middenvelder brak vorig seizoen definitief door in de Jupiler Pro League en speelde zich met zijn technische bagage, vista en creativiteit in de kijker van heel wat Europese topclubs. Uiteindelijk trok Borussia Dortmund aan het langste eind.

Volgens BILD betaalt de Bundesliga-club een vaste transfersom van 30 miljoen euro. Daarbovenop kan Genk nog eens 2 miljoen euro aan bonussen ontvangen. Die worden uitgekeerd wanneer Karetsas een bepaald aantal wedstrijden speelt voor Dortmund of prijzen wint met de Duitse topclub.

Daar houdt het goede nieuws voor Racing Genk niet op. De Limburgers bedongen ook een doorverkooppercentage van tien procent op de meerwaarde bij een eventuele toekomstige transfer. Mocht Dortmund Karetsas over enkele jaren met winst verkopen, dan deelt Genk dus opnieuw mee in de opbrengst. Het is een clausule die de club wel vaker probeert op te nemen bij de verkoop van haar grootste talenten.

Geen afkoopclausule

Borussia Dortmund laat met de overeenkomst duidelijk zien hoeveel vertrouwen het heeft in Karetsas. De jonge middenvelder tekent een contract voor vijf seizoenen, waarin opvallend geen afkoopclausule is opgenomen. Dat betekent dat Dortmund de controle volledig in eigen handen houdt wanneer er zich later andere topclubs zouden melden.





Ook op financieel vlak krijgt Karetsas een contract dat past binnen de filosofie van Dortmund. Net als Jobe Bellingham begint hij met een basissalaris van ongeveer 3,5 miljoen euro per seizoen. Dat bedrag kan via premies en prestatiebonussen nog aanzienlijk oplopen wanneer hij zich in het eerste elftal weet te spelen.

Dortmund kiest de laatste jaren bewust voor een model waarbij jonge talenten zich eerst moeten bewijzen voordat ze tot de absolute grootverdieners behoren. Die aanpak leverde de club in het verleden al succes op met spelers als Jude Bellingham, Erling Haaland en Jadon Sancho.

Rugnummer 10 ligt klaar

Karetsas legt woensdag zijn medische testen af in Dortmund en zal daarna meteen zijn contract ondertekenen. Door de lange reis naar Duitsland zal hij de oefenstage van Borussia Dortmund in Japan niet meer vervoegen. De Bundesliga-club keert zondag terug naar Duitsland, waarna de spelmaker zijn eerste trainingen met zijn nieuwe ploeg zal afwerken.

Opvallend is dat Dortmund ook op symbolisch vlak veel vertrouwen uitstraalt. Intern leeft het plan om Karetsas op termijn rugnummer 10 te geven. Dat shirt werd de voorbije seizoenen gedragen door Julian Brandt en geldt traditioneel als het nummer van de creatieve spelmaker. Bij Genk speelde Karetsas met rugnummer 20.

Voor Genk betekent het afscheid van Karetsas opnieuw een bewijs van de uitstekende jeugdopleiding. De Limburgers zien opnieuw een toptalent vertrekken naar een Europese grootmacht, maar zorgden er tegelijkertijd voor dat de deal ook op lange termijn interessant blijft. Dankzij de bonussen én het doorverkooppercentage kan deze transfer in de toekomst immers nog veel meer waard worden dan de initiële 30 miljoen euro.