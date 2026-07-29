Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

Het conflict tussen UEFA en FIFA dreigt volledig te escaleren. Volgens persagentschap Bloomberg wordt binnen de Europese voetbalbond zelfs nagedacht over een boycot van FIFA-competities, waaronder het WK voor landenteams en het WK voor clubs.

Aanleiding zijn de omstreden plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om externe investeerders toe te laten in de commerciële rechten van het WK. De spanningen liepen de voorbije dagen al hoog op nadat bekend raakte dat FIFA werkt aan een privatiseringsmodel voor het wereldkampioenschap.

Daarbij zouden investeerders uit het bedrijfsleven een minderheidsbelang kunnen verwerven in de commerciële activiteiten rond het toernooi. FIFA benadrukt dat het de volledige controle over het WK behoudt en dat investeerders geen beslissingsmacht krijgen, maar binnen UEFA klinkt steeds meer kritiek.

UEFA haalt hard uit naar FIFA

De Europese voetbalbond reageerde eerder al bijzonder scherp. "Dit overschrijdt een grens die het voetbal nooit had mogen overschrijden", liet UEFA weten in een officiële mededeling. De bond riep ook nationale voetbalbonden, clubs, competities, spelers, supporters en overheden op om zich uit te spreken over de plannen en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen voor de toekomst van het voetbal.

Volgens Bloomberg wordt achter de schermen zelfs bekeken of UEFA en zijn aangesloten bonden FIFA-toernooien kunnen boycotten als de plannen worden doorgezet. Een officiële beslissing is er nog niet en UEFA wilde ook niet reageren op de berichtgeving, maar alleen al het feit dat een dergelijke piste wordt besproken, toont aan hoe ernstig de situatie is.

Een boycot zou enorme gevolgen hebben voor het internationale voetbal. Europese toplanden zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Portugal en België zouden dan mogelijk niet deelnemen aan een wereldkampioenschap. Op het meest recente WK bereikten zes van de acht kwartfinalisten de laatste acht, wat het sportieve niveau van het toernooi zwaar zou aantasten.





Wereldvoetbal dreigt in twee kampen uiteen te vallen

Ook het vernieuwde WK voor clubs zou een flinke klap krijgen. Heel wat Europese topclubs hebben zich de voorbije jaren bovendien al kritisch uitgelaten over de almaar drukkere internationale kalender. Spelers als Rodri waarschuwden eerder al voor de toenemende fysieke belasting en het stijgende blessurerisico door het overvolle speelschema.

FIFA probeert de onrust ondertussen te temperen. De wereldvoetbalbond benadrukt dat het WK eigendom van FIFA blijft en dat de samenwerking met investeerders vooral extra financiële middelen moet opleveren. Volgens de bond zullen die inkomsten opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het voetbal en de infrastructuur bij de aangesloten federaties.

Toch lijkt de kloof tussen FIFA en UEFA groter dan ooit. Als de Europese voetbalbond effectief beslist om zijn leden op te roepen FIFA-competities te boycotten, dreigt het internationale voetbal af te stevenen op een machtsstrijd zonder voorgaande. Voorlopig is van een definitieve beslissing nog geen sprake, maar de komende weken beloven bijzonder belangrijk te worden voor de toekomst van het mondiale voetbal.