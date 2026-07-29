Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

Jan Van den Bergh lijkt opnieuw het shirt van NAC Breda aan te trekken. De voormalige verdediger van Beerschot heeft volgens Nederlandse media een persoonlijk akkoord bereikt met de Nederlandse club, waar hij eerder al uitgroeide tot aanvoerder en publiekslieveling.

Alleen de laatste formaliteiten moeten nog worden afgewerkt. Voor Van den Bergh betekent het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving. De 32-jarige verdediger speelde tussen 2023 en 2025 voor NAC en was een van de absolute sleutelfiguren in de promotie naar de Eredivisie. Als aanvoerder groeide hij uit tot een van de leiders van de ploeg en veroverde hij ook de harten van de supporters in Breda.

Na dat succesvolle hoofdstuk koos de ex-speler van Beerschot vorig jaar voor een nieuw avontuur bij het Japanse Jubilo Iwata. Daar tekende hij een contract tot eind 2027, maar zijn verblijf in Japan bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen. Door zijn vertrek kreeg NAC de kans om opnieuw aan te kloppen bij zijn voormalige sterkhouder.

Carl Hoefkens wil vertrouwde leider terug

De terugkeer van Van den Bergh past perfect binnen de plannen van trainer Carl Hoefkens. De Belgische coach bleef deze zomer aan boord, ondanks de degradatie uit de Eredivisie. Hoefkens wil NAC zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau loodsen en ziet in Van den Bergh een ervaren leider die de club én de druk van een promotiestrijd door en door kent.

Volgens Voetbal International ligt er een contract voor één seizoen klaar. Beide partijen zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. De transfer is nog niet officieel afgerond, maar een terugkeer lijkt slechts een kwestie van tijd.

NAC zocht al langer naar een linksbenige centrale verdediger. Bovendien bleef het contact met Van den Bergh na zijn vertrek naar Japan altijd goed. Dat maakte de onderhandelingen een stuk eenvoudiger.





Bekende naam voor Belgische voetbalfans

Van den Bergh bouwde zijn carrière grotendeels op in België. Hij speelde achtereenvolgens voor KSK Heist, Beerschot, KAA Gent, OH Leuven en opnieuw Beerschot. Vooral op het Kiel liet hij een sterke indruk na en groeide hij uit tot een van de sterkhouders van de ploeg, alvorens hij in 2023 de overstap naar Nederland maakte.

Ook deze zomer kijkt Hoefkens nadrukkelijk naar de Belgische markt. Eerder werd de naam van Anderlecht-doelman Timon Vanhoutte al genoemd als mogelijke versterking voor NAC, maar naar wat we horen gaat die deal niet door.