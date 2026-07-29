Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

Matías Fernández-Pardo hervat zaterdag de training bij Lille, maar zijn toekomst blijft voer voor discussie. De Rode Duivel aast al langer op een transfer, terwijl voorzitter Olivier Létang duidelijk maakt dat LOSC deze zomer nergens aan wil meewerken.

Deze zaterdag hervat de Rode Duivel de training, net als Nathan Ngoy. Al bijna een jaar speelt Fernandez-Pardo met het idee om de club te verlaten. In twee jaar tijd veranderde hij drie keer van vertegenwoordiger, maar zijn ambitie om te vertrekken bleef dezelfde. Vanuit Lille (LOSC) klinkt echter de overtuiging dat een sterke jaargang, zeker met een goed parcours in de Champions League, zowel zijn marktwaarde als zijn zichtbaarheid aanzienlijk kan verhogen.

Directe boodschap van Olivier Létang: geen verkoop deze zomer

Dinsdag voerde Matías Fernández-Pardo een gesprek met voorzitter Olivier Létang. Die had de dag voordien al met de nieuwe makelaar van de speler gesproken. De boodschap van Létang was glashelder: een vertrek staat niet op de planning. "De speler heeft een contract tot 2029 en zijn vertrek is geen onderwerp. We rekenen op hem, hij weet dat, en we hebben dat heel duidelijk gemaakt", zei de voorzitter aan de micro van L'Équipe dinsdagmiddag.

Geen 'bon de sortie', volgens Létang

Volgens geruchten zouden Fernández-Pardo en zijn nieuwe vertegenwoordiger denken dat ze van Létang een soort vrijbrief hebben gekregen om deze zomer te vertrekken. De voorzitter veegt die suggestie van tafel: "Hij heeft nooit een vertrekclausule gekregen. Alle spelers aan wie ik heb gezegd dat ze mochten vertrekken, zijn uiteindelijk vertrokken. Dit is dezelfde beweging als vorig jaar, opnieuw met een nieuwe makelaar."

Transfermarkt schat de spits op ongeveer 35 miljoen euro. Binnen de Lille-selectie geldt hij als een van de sleutelspelers. Door de zware blessure van Hamza Igamane schoof Fernández-Pardo door naar de positie van eerste nummer negen; Igamane wordt pas richting oktober terugverwacht. Olivier Giroud blijft intussen fit en is klaar om volgend seizoen naast de Rode Duivel te opereren.

Interesse uit Engeland en Spanje, maar vertrek onwaarschijnlijk

Clubs als Arsenal, Liverpool, Chelsea en Atlético Madrid houden hem in het vizier. Toch lijkt een transfer deze zomer op dit moment onwaarschijnlijk, gezien de opstelling van het bestuur en het contract van de speler.





WK-optocht: beperkt speeltijd, veel discussie over nationale keuze

Bij de Rode Duivels kende Fernández-Pardo een WK waarin hij vooral in de groepsfase speelminuten kreeg. Tegen Egypte en Iran kwam hij kort voor het einde nog in het veld; tegen Nieuw-Zeeland kreeg hij iets meer dan een halfuur. In de knock-outfase, waarin België tot de kwartfinales reikte, bleef hij meestal op de bank, tegen Senegal, de VS en Spanje speelde hij niet.

Zijn beslissing om voor België te kiezen viel vlak voor het toernooi, terwijl hij ook voor Italië of Spanje had kunnen opteren. "Ik heb er veel over nagedacht en veel gepraat met Thomas Meunier en Nathan Ngoy. Maar de echte klik kwam door mijn gesprek met Vincent Mannaert en Rudi Garcia. Zij lieten me voelen dat mijn mentaliteit meer Belgisch is dan Spaans", verklaarde hij tijdens een persconferentie over zijn keuze om zich bij de Rode Duivels aan te sluiten.