Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter
Foto: © photonews
Word fan van Lille OSC! 135

Matías Fernández-Pardo hervat zaterdag de training bij Lille, maar zijn toekomst blijft voer voor discussie. De Rode Duivel aast al langer op een transfer, terwijl voorzitter Olivier Létang duidelijk maakt dat LOSC deze zomer nergens aan wil meewerken.

Deze zaterdag hervat de Rode Duivel de training, net als Nathan Ngoy. Al bijna een jaar speelt Fernandez-Pardo met het idee om de club te verlaten. In twee jaar tijd veranderde hij drie keer van vertegenwoordiger, maar zijn ambitie om te vertrekken bleef dezelfde. Vanuit Lille (LOSC) klinkt echter de overtuiging dat een sterke jaargang, zeker met een goed parcours in de Champions League, zowel zijn marktwaarde als zijn zichtbaarheid aanzienlijk kan verhogen.

Directe boodschap van Olivier Létang: geen verkoop deze zomer

Dinsdag voerde Matías Fernández-Pardo een gesprek met voorzitter Olivier Létang. Die had de dag voordien al met de nieuwe makelaar van de speler gesproken. De boodschap van Létang was glashelder: een vertrek staat niet op de planning. "De speler heeft een contract tot 2029 en zijn vertrek is geen onderwerp. We rekenen op hem, hij weet dat, en we hebben dat heel duidelijk gemaakt", zei de voorzitter aan de micro van L'Équipe dinsdagmiddag.

Geen 'bon de sortie', volgens Létang

Volgens geruchten zouden Fernández-Pardo en zijn nieuwe vertegenwoordiger denken dat ze van Létang een soort vrijbrief hebben gekregen om deze zomer te vertrekken. De voorzitter veegt die suggestie van tafel: "Hij heeft nooit een vertrekclausule gekregen. Alle spelers aan wie ik heb gezegd dat ze mochten vertrekken, zijn uiteindelijk vertrokken. Dit is dezelfde beweging als vorig jaar, opnieuw met een nieuwe makelaar."

Transfermarkt schat de spits op ongeveer 35 miljoen euro. Binnen de Lille-selectie geldt hij als een van de sleutelspelers. Door de zware blessure van Hamza Igamane schoof Fernández-Pardo door naar de positie van eerste nummer negen; Igamane wordt pas richting oktober terugverwacht. Olivier Giroud blijft intussen fit en is klaar om volgend seizoen naast de Rode Duivel te opereren.

Interesse uit Engeland en Spanje, maar vertrek onwaarschijnlijk

Clubs als Arsenal, Liverpool, Chelsea en Atlético Madrid houden hem in het vizier. Toch lijkt een transfer deze zomer op dit moment onwaarschijnlijk, gezien de opstelling van het bestuur en het contract van de speler.

WK-optocht: beperkt speeltijd, veel discussie over nationale keuze

Bij de Rode Duivels kende Fernández-Pardo een WK waarin hij vooral in de groepsfase speelminuten kreeg. Tegen Egypte en Iran kwam hij kort voor het einde nog in het veld; tegen Nieuw-Zeeland kreeg hij iets meer dan een halfuur. In de knock-outfase, waarin België tot de kwartfinales reikte, bleef hij meestal op de bank, tegen Senegal, de VS en Spanje speelde hij niet.

Zijn beslissing om voor België te kiezen viel vlak voor het toernooi, terwijl hij ook voor Italië of Spanje had kunnen opteren. "Ik heb er veel over nagedacht en veel gepraat met Thomas Meunier en Nathan Ngoy. Maar de echte klik kwam door mijn gesprek met Vincent Mannaert en Rudi Garcia. Zij lieten me voelen dat mijn mentaliteit meer Belgisch is dan Spaans", verklaarde hij tijdens een persconferentie over zijn keuze om zich bij de Rode Duivels aan te sluiten.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lille OSC
Matias Fernandez Pardo

Meer nieuws

Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

14:40
1
OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

14:20
Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

14:00
BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

13:30
3
30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

13:00
Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

12:30
4
Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

12:00
🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

11:40
OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

10:45
7
Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

10:15
8
Live. Transfernieuws 29/07

Live. Transfernieuws 29/07

10:00
Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

09:30
Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

09:00
Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

08:30
Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

08:00
5
Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

07:20
3
Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

07:00
5
‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

06:30
1
Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel

Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel

22:30
21
‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’

‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’

21:40
‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’

‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’

22:00
7
Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle

Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle

21:20
2
Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

20:40
9
Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump

Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump

21:00
4
‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’

‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’

20:20
14
🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal De derde helft

🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal

20:00
📷 ‘Club Brugge heeft nieuwe baas van de verdediging op het oog’

📷 ‘Club Brugge heeft nieuwe baas van de verdediging op het oog’

19:30
'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

19:00
6
'Antwerp kaapt speler met JPL-ervaring weg voor neus Standard'

'Antwerp kaapt speler met JPL-ervaring weg voor neus Standard'

18:40
5
Na heel wat gedoe: Italië heeft zijn nieuwe bondscoach beet

Na heel wat gedoe: Italië heeft zijn nieuwe bondscoach beet

18:20
Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong

Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong

18:00
2
Miljoenen voor Patro? 'Franse club springt in dans om Club en Gent af te troeven'

Miljoenen voor Patro? 'Franse club springt in dans om Club en Gent af te troeven'

17:30
1
Stevige opstekers (en hersenbrekers) voor Ivan Leko

Stevige opstekers (en hersenbrekers) voor Ivan Leko

17:00
3
OFFICIEEL: RSC Anderlecht haalt miljoenen op, maar speelt goalgetter kwijt

OFFICIEEL: RSC Anderlecht haalt miljoenen op, maar speelt goalgetter kwijt

16:30
12
Geloof is groot: Anderlecht komt met groot nieuws voor match tegen Hammarby

Geloof is groot: Anderlecht komt met groot nieuws voor match tegen Hammarby

16:00
6
Hoe Standard nog veel meer kan krijgen voor goudhaantje Interview

Hoe Standard nog veel meer kan krijgen voor goudhaantje

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 1
Marseille Marseille 21/08 Strasbourg Strasbourg
RC Lens RC Lens 22/08 Auxerre Auxerre
Troyes Troyes 22/08 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 22/08 Lyon Lyon
Le Mans Le Mans 22/08 Stade Brestois Stade Brestois
Nice Nice 22/08 Lorient Lorient
Angers Angers 23/08 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 23/08 Monaco Monaco
PSG PSG 23/08 Rennes Rennes

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA Blue&Black Blue&Black over ‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’ Kiéro2011 Kiéro2011 over OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL Raymond Goethals! Raymond Goethals! over BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer Paa'ke Paa'ke over Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd IXL IXL over Dit zijn de ploegen voor Play-off 1 in de JPL, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel Kevin DB Kevin DB over Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter E. Stoefs E. Stoefs over Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international Kevin DB Kevin DB over Miljoenen voor Patro? 'Franse club springt in dans om Club en Gent af te troeven' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved