Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 35 reacties
Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union
Foto: © photonews
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Vrijdagavond strijden Club Brugge en Union opnieuw om een prijs. In de Supercup nemen de landskampioen en de bekerwinnaar het tegen elkaar op, een affiche die de voorbije jaren steeds vaker terugkeert aan de Belgische top. En daar maakt Ivan Leko zich zorgen over.

Volgens Club Brugge-trainer Leko zegt dat veel over de kwaliteit van beide ploegen, al maakt hij zich tegelijk ook zorgen over de concurrentie in de Jupiler Pro League.

Bij DAZN blikte Leko vooruit op het duel met Union en stond hij stil bij de machtsverhoudingen in het Belgische voetbal. "Het zegt veel. Dit zijn de twee beste ploegen van de voorbije jaren in België", stelde de Kroatische coach. "Om eerlijk te zijn ben ik daar ook een beetje door verrast."

"België heeft normaal zes of zeven topclubs"

Volgens Leko is het niet vanzelfsprekend dat twee clubs zo lang de Belgische competitie domineren. "In België heb je normaal zes of zeven clubs die de ambitie hebben om bovenaan mee te draaien. Dat twee ploegen de laatste twee jaar zo domineren, is eigenlijk vreemd."

De trainer vraagt zich af waar die evolutie precies vandaan komt. "Ik weet niet of dat alleen komt omdat Club Brugge en Union elk seizoen blijven groeien en altijd beter willen worden. Of speelt het ook mee dat andere clubs momenteel niet hun beste periode beleven?"

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Daarmee verwijst Leko duidelijk naar Anderlecht, AA Gent, Standard en Antwerp, die de voorbije seizoenen veel dips kenden.

Concurrentie maakt Belgische voetbal sterker

Volgens Leko is een sterke top met meerdere ploegen net essentieel voor de ontwikkeling van het Belgische voetbal. "Ik geloof dat een van de redenen waarom het Belgische voetbal de voorbije vijftien jaar zo sterk geëvolueerd is, het feit was dat we vijf of zes grote clubs hadden. Daardoor was het ontzettend moeilijk om kampioen te worden."

De Club Brugge-coach hoopt dan ook dat die situatie snel terugkeert. "Ik denk dat dat opnieuw de realiteit moet worden."

35 reacties
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