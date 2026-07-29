Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak
Foto: © photonews
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Na vijftien jaar onder de lat bij Bayern München lijkt Manuel Neuer aan zijn laatste seizoen te beginnen. De 40-jarige doelman geeft zelf aan dat bijna alles richting afscheid wijst, al houdt het plezier binnen de ploeg hem voorlopig nog één jaar op het hoogste niveau.

Manuel Neuer is al meer dan een decennium het gezicht van Bayern München. Sinds zijn komst in juli 2011 was de doelman van onschatbare waarde voor de club, maar de 40-jarige lijkt stilaan naar het einde van zijn loopbaan toe te werken: alles wijst erop dat volgend seizoen zijn laatste als profvoetballer wordt.

In een interview met Bild werd Neuer gevraagd naar zijn plannen na afloop van zijn huidige contract. Blijft hij nog een jaar, of hangt het kapstok eraan? Zijn antwoord liet weinig aan de verbeelding over.

"Ik speel niet tegen mezelf door te denken: ‘dit is mijn laatste wedstrijd’, al kan het wel de laatste keer zijn dat ik in sommige stadions sta. Maar alles wijst er duidelijk op dat ik ga stoppen." Daarmee lijkt de voorzichtige conclusie gerechtvaardigd dat het volgend seizoen zijn slotakkoord wordt als profdoelman.

Vorig seizoen stond hij al dicht bij afscheid

Al vorig seizoen gaf Neuer aan dat hij serieus overwoog te stoppen. Uiteindelijk koos hij toch voor een verlenging, maar hij erkent dat die keuze maar nipt was. "In 85 procent van de gevallen zou ik waarschijnlijk gestopt zijn."

"Spelen in dit team, met deze staf en deze groep trainers, geeft echter veel plezier. We kunnen nog altijd voor alle prijzen meedoen. Het team staat op een hoog niveau. Juist dat collectief en die clubstructuur zijn die 15 procent die me overtuigde om door te gaan. Ik beleef er enorm veel plezier aan."

Familie en rol binnen het team

Neuer benadrukte ook de persoonlijke kant van zijn beslissing: "Ik doe dit voor mezelf, omdat ik nog in staat ben om de ploeg te helpen. En ik krijg de steun van mijn familie en dierbaren." Dat laatste element, de vertrouwensband buiten het veld, lijkt een even grote rol te spelen als de sportieve motivatie.

Terug in training en het vooruitzicht op seizoen 21

Deze dinsdag hervatte de Duitse sluitpost de groepstraining in Tegernsee. Hij bereidt zich voor op wat mogelijk zijn 21ste seizoen in de Bundesliga wordt, een zeldzame mijlpaal voor een doelman die zo lang op topniveau bleef presteren.

Wat betekent dit voor Bayern?

Neuer's aangekondigde vertrek zet Bayern voor een belangrijke keuze: opvolging intern klaarstomen of op de transfermarkt zoeken naar een nieuwe eerste doelman. Naast de technische kant is er ook de leegte in leiderschap die een icoon als Neuer achterlaat.

Hoe de club die overgang regisseert, zal mee bepalen hoe vlot het sportieve project verder kan rollen na het vertrek van een van de meest herkenbare spelers uit hun recente geschiedenis.

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