OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL
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Antwerp heeft met Maxime Busi ook meer ervaring aan zijn zomermercato toegevoegd. De 26-jarige rechtsachter tekende een contract tot juni 2029 op de Bosuil en komt transfervrij over van Stade Reims, waar zijn verbintenis eind juni afliep.

De Great Old maakte zijn komst bekend via de eigen kanalen. Busi volgt op Carlos Meija, Koki Ando en Luis Narh, drie nieuwkomers die allemaal amper achttien zijn. Zijn profiel wijkt daar duidelijk van af: hij kent het Belgische voetbal, speelde al in verschillende landen en kan meteen voor concurrentie zorgen op de rechterflank.

Terug naar België na buitenlandse passages

Busi brak door bij Sporting Charleroi en kwam daar 43 keer in actie. Het leverde hem een transfer naar Parma op, waarna hij ook nog voor NAC Breda en Stade Reims speelde. Daarnaast kwam hij in het verleden uit voor de Belgische U21.

Bij Reims verzamelde de verdediger 76 wedstrijden. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij vier assists. Afgelopen seizoen begon hij met weinig speelminuten, maar later heroverde hij een basisplaats. Toch besliste de Franse club om zijn aflopende contract niet te verlengen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,5 miljoen euro. Antwerp hoeft door zijn transfervrije status geen transfersom te betalen en legt hem meteen voor drie seizoenen vast.

Ervaring tussen jonge aanwinsten

De komst van Busi valt vooral op door de samenstelling van de eerdere transferlijst. Meija, Ando en Narh werden allemaal gehaald met het oog op hun ontwikkeling. Busi is verder in zijn carrière en heeft ervaring in België, Italië, Nederland en Frankrijk.

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Voor Antwerp betekent zijn transfer dat de selectie er op rechtsachter een Belgische optie bij krijgt. Busi keert bovendien terug naar een competitie die hij kent van zijn jaren bij Charleroi.

Dat hij bij Reims uiteindelijk opnieuw basisspeler werd, maar toch zonder nieuw contract vertrok, gaf Antwerp de kans om toe te slaan. Op de Bosuil krijgt hij nu een nieuwe start, met een verbintenis die hem tot zijn 29e aan de club bindt.

7 reacties
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Maxime Busi

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