OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken
Foto: © photonews
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SK Beveren heeft eindelijk nog eens toegeslagen op de transfermarkt. De promovendus kreeg de voorbije weken kritiek omdat de versterkingen uitbleven, maar met de komst van Cheick Condé haalt de club een speler binnen die op papier meteen een meerwaarde moet betekenen.

De 26-jarige Guinese international ondertekende op de Freethiel een contract tot de zomer van 2028, met een optie op een extra seizoen. Daarmee haalt Beveren niet alleen extra kwaliteit, maar ook de broodnodige ervaring binnen voor de terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Condé kan een indrukwekkend cv voorleggen. De controlerende middenvelder was eerder actief bij FC Zlín in Tsjechië, FC Zürich in Zwitserland, Venezia in Italië en Blau-Weiss Linz in Oostenrijk. 

Samen was hij goed voor bijna 150 wedstrijden op het hoogste niveau. Met FC Zürich deed hij bovendien ervaring op in Europa, waar hij vijftien wedstrijden afwerkte. Daarnaast verzamelde hij ook al tien interlands voor Guinee.

Profiel waar Beveren naar zocht

SK Beveren zocht al langer naar een controlerende middenvelder die het evenwicht op het middenveld kon bewaken. In Condé denkt de club die speler nu gevonden te hebben.

De rechtsvoetige middenvelder staat bekend om zijn fysieke présence, zijn duelkracht en zijn vermogen om veel ballen te recupereren. Dankzij zijn grote actieradius kan hij veel ruimte bestrijken en agressief druk zetten op de tegenstander.

Ook aan de bal beschikt hij over de nodige kwaliteiten. Condé is comfortabel in balbezit, verzorgt de opbouw en zoekt na een balverovering vaak snel de weg vooruit met een gerichte pass of een infiltratie.

General manager Bob Peeters is dan ook bijzonder tevreden met de nieuwste aanwinst. "Cheick is echt het type speler waar we nog naar op zoek waren om ons middenveld te versterken. Hij combineert atletisch vermogen en duelkracht met voetballende kwaliteiten en heeft al aangetoond over een enorm potentieel te beschikken."

Belangrijke stap voor promovendus

"Omdat hij wat later aansluit bij de voorbereiding, geven we hem de nodige tijd om samen met onze performance staff naar zijn beste niveau toe te werken. Zodra hij dat niveau bereikt, zal hij een absolute meerwaarde voor de ploeg zijn", aldus Peeters.

Met de komst van Condé lijkt SK Beveren eindelijk werk te maken van de noodzakelijke kwaliteitsinjectie voor het nieuwe seizoen. De promovendus was tot dusver bijzonder rustig op de transfermarkt, terwijl de concurrentie zich de voorbije weken wel volop versterkte.

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Cheick Conde

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