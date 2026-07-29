UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

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Besnik Hasi lijkt zijn netwerk in het Belgische voetbal volop te benutten bij zijn nieuwe club Amed SK. De voormalige coach van Anderlecht is nog maar enkele maanden aan de slag bij de Turkse promovendus, maar zijn transferbeleid vertoont nu al een duidelijke rode draad.