UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Besnik Hasi lijkt zijn netwerk in het Belgische voetbal volop te benutten bij zijn nieuwe club Amed SK. De voormalige coach van Anderlecht is nog maar enkele maanden aan de slag bij de Turkse promovendus, maar zijn transferbeleid vertoont nu al een duidelijke rode draad.

Johan Walckiers

Hasi wil ook El Hadj

Volgens Het Nieuwsblad wil Amed SK nu ook Union-middenvelder Anouar Ait El Hadj aantrekken. De 24-jarige ex-speler van Anderlecht liet na afloop van vorig seizoen al verstaan dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. Hoewel hij nog tot 2028 onder contract ligt, zou Union bereid zijn mee te werken aan een transfer. Met Darius Olaru haalden de Brusselaars deze zomer bovendien al een mogelijke vervanger in huis.

Besnik Hasi lijkt zijn netwerk in het Belgische voetbal volop te benutten bij zijn nieuwe club Amed SK. De voormalige coach van Anderlecht is nog maar enkele maanden aan de slag bij de Turkse promovendus, maar zijn transferbeleid vertoont nu al een duidelijke rode draad.

Spelers met een verleden in de Jupiler Pro League of bekende gezichten uit het Belgische voetbal. De nieuwste naam op dat lijstje is Gift Orban. De Nigeriaanse spits wordt voor één seizoen gehuurd van TSG Hoffenheim en moet in Turkije opnieuw zijn carrière lanceren.

Orban maakte begin 2023 nog furore bij AA Gent, waarna Olympique Lyon hem voor een stevig bedrag overnam. Sindsdien slaagde hij er echter niet meer in om zijn oude niveau te halen. Zowel bij Lyon, Hoffenheim als tijdens een uitleenbeurt aan Hellas Verona bleef de grote doorbraak uit.

Met zijn komst haalt Hasi opnieuw een speler binnen die het Belgische voetbal door en door kent. Eerder wist hij ook al David Bates, voormalig verdediger van Standard, naar Amed SK te halen.

Belgische connectie wordt almaar groter

Daar lijkt het niet bij te blijven. Ook Michy Batshuayi staat volgens buitenlandse media op het verlanglijstje van de Turkse club. En daar komt mogelijk nog een bekende naam uit de Jupiler Pro League bij. Volgens HLN onderhandelt Amed momenteel met KRC Genk over Yira Sor. De Nigeriaanse winger kon de hoge verwachtingen in Limburg nooit helemaal waarmaken, waardoor Genk bereid lijkt mee te werken aan een vertrek.

Sor kwam in januari 2023 voor 6,5 miljoen euro over van Slavia Praag, maar kende een moeilijk parcours in de Cegeka Arena. Blessures en wisselvallige prestaties zorgden ervoor dat hij nooit echt een onbetwiste basisspeler werd. Met nog één seizoen op zijn contract lijkt een transfer deze zomer voor alle partijen de beste oplossing.

Voor Hasi zou Sor opnieuw een speler zijn die hij goed kent uit de Belgische competitie. Dat lijkt voorlopig de strategie van de ex-coach van Anderlecht: spelers aantrekken waarvan hij weet wat ze kunnen brengen en die het niveau van de Jupiler Pro League al bewezen hebben. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG
Yira Collins Sor
Gift Emmanuel Orban
Anouar Ait El Hadj

Meer nieuws

Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

17:20
5
Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

19:00
Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

16:00
35
Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

18:20
3
Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

17:04
BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

13:30
3
Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

16:30
3
Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

15:32
2
Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

14:40
19
OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

14:20
Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

14:00
1
30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

13:00
Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

Manuel Neuer zet Bayern aan het denken met opvallende uitspraak

12:00
Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

12:30
4
🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

🎥 Al van goudwaarde in de voorbereiding: Anderlecht heeft een heel opvallend (en uniek) wapen

11:40
Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

Fernandez-Pardo krijgt stevige boodschap van Lille-voorzitter

11:20
2
OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

OFFICIEEL: Antwerp doet bijzonder goede zaak en haalt Belgische verdediger terug naar de JPL

10:45
7
Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international

10:15
11
‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

‘Genk zet de deur niet zomaar open: vraagprijs doet topclubs slikken’

06:30
1
Live. Transfernieuws 29/07

Live. Transfernieuws 29/07

10:00
Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

Jackpot op komst voor Charleroi: miljoenendeal voor middenvelder die CL gaat spelen

09:30
Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim

07:00
6
Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

Antwerp schuift plots verrassende naam naar voren in zoektocht naar nieuwe trainer

08:30
Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

Patro Eisden verrast opnieuw met opvallende terugkeer

09:00
Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

Europese nachtmerrie: Wouter Vrancken krijgt opnieuw zware klap met Hearts

08:00
5
Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd

07:20
3
‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’

‘Transferbom in Genk: Franse club wil goudhaantje meteen wegkapen’

21:40
Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel

Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel

22:30
21
‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’

‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’

22:00
7
Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle

Transferoorlog in Brugge: Club kaapt cruciale pion weg bij Cercle

21:20
2
Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

20:40
9
Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong

Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong

28/07
2
Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump

Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump

21:00
5
‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’

‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’

20:20
14
📷 ‘Club Brugge heeft nieuwe baas van de verdediging op het oog’

📷 ‘Club Brugge heeft nieuwe baas van de verdediging op het oog’

19:30
🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal De derde helft

🎥 Voetbalgekte rond De Verhulstjes: dit oefenduel gaat helemaal viraal

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Borak Borak over Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA wilmabar123 wilmabar123 over Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union Geert66 Geert66 over Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch Canard-i Canard-i over Pijnlijke onthulling? Nathan De Cat was pas derde keuze voor Hoffenheim Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom Bernescot13 Bernescot13 over Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit Gewoon Kris Gewoon Kris over Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht .. .. over Al snel medische tests: Anderlecht betaalt stevig voor 31-voudig international Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over OFFICIEEL: RSC Anderlecht haalt miljoenen op, maar speelt goalgetter kwijt Walter Baseggio Walter Baseggio over Geloof is groot: Anderlecht komt met groot nieuws voor match tegen Hammarby Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved