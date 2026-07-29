Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

Er zijn van die talentvolle jeugdspelers die pas laat doorbreken. Dat geldt zeker voor Jeovanni Dianganga, die zeven jaar bij de jeugd van Standard doorbracht vooraleer hij pas bij Lokeren zijn sporen kon verdienen. Zijn geduld wordt nu echter beloond.

Jeovanni Dianganga, Nederlands-Belgische centrumverdediger die ook als verdedigende middenvelder kan spelen, zet een nieuwe stap in zijn carrière: hij tekende deze zomer een contract bij het Franse Guingamp. Het is een beloning voor een parcours dat deels in België werd gesmeed en dat niet over één nacht ijs ging.

Jeugdopleiding in België: van Meetjesland naar Standard

Geboren in Rotterdam, doorliep Dianganga zijn jeugd vooral in België. Hij begon bij lokale clubs FCE Meetjesland en KFAC Waarschoot in het noorden van het land en trok daarna naar Lokeren. In 2013, op 14-jarige leeftijd, sloot hij aan bij de opleiding van Standard Luik en maakte daar indruk: hij kwam ook uit voor de Belgische U17.

Bij Standard geraakte hij echter niet door tot het eerste elftal. In 2020, terwijl hij nog bij de U21 speelde, verliet hij de club en kwam hij zonder contract te zitten. Die periode van twijfel zou later omslaan in een nieuwe opportuniteit.

Opnieuw lancering bij Lokeren-Temse en doorbraak

Twee jaar na zijn vertrek bij Standard gaf Lokeren-Temse hem een kans in Tweede Klasse Amateurs (D2 VV). Dianganga greep die kans en was betrokken bij twee opeenvolgende promoties die hem uiteindelijk naar het professionele niveau van de Challenger Pro League brachten.

De laatste twee seizoenen speelde hij veertig competitiewedstrijden en groeide hij uit tot een vaste waarde op Daknam. Zijn spel, vooral verdedigend positioneel en fysiek solide, trok de aandacht van clubs buiten België.





Transfer naar Guingamp: driejarige verbintenis

Die interesse resulteerde deze zomer in een transfer naar En Avant Guingamp, actief in de Franse Ligue 2. De Bretoense club bevestigde een contract voor drie jaar. Guingamp start zijn competitie met een moeilijke verplaatsing naar FC Metz op zaterdag 8 augustus — meteen een eerste test voor Dianganga op het Franse toneel.

Op de officiële clubsite reageerde Dianganga enthousiast: "Ik ben heel blij om bij En Avant Guingamp te komen. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik wil de voorzitter, sportief directeur Jérémy Sorbon en de coach bedanken voor het vertrouwen vanaf onze eerste gesprekken. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten, de supporters te leren kennen en al mijn kwaliteiten voor het team in te zetten." Meer op de website van de Franse club.

Wat betekent dit voor Dianganga en voor Lokeren?

Voor Dianganga is dit een duidelijk signaal dat doorzettingsvermogen en consistente prestaties lonen. Voor Lokeren is het verhaal ook een bevestiging dat de club spelers kan herlanceren en klaarstomen voor een hoger niveau. Volgend seizoen wordt vooral afwachten hoe snel Dianganga zich aanpast aan het ritme en de intensiteit van het Franse profvoetbal.