Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

Tien miljoen euro zonder één minuut in de eerste ploeg gespeeld te hebben? Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is vandaag de realiteit in het voetbal. Belgische clubs gokken steeds vroeger op jonge talenten en buitenlandse topclubs zijn bereid om daar enorme bedragen voor neer te tellen.

Bij Standard hebben verschillende supporters bijna hun koffie uitgespuwd toen ze vernamen voor welk bedrag René Mitongo verkocht zou worden: 2,50 miljoen euro, aangevuld met een percentage van 20 procent op de meerwaarde bij een toekomstige doorverkoop van de jonge aanvaller.

Dat allemaal voor een speler die slechts 155 minuten in de eerste ploeg had verzameld. Mitongo zal Standard dus verlaten zonder ook maar één doelpunt te hebben gemaakt op Sclessin.

Bij Club Brugge lijkt de verhouding tussen prestaties en transfersom nog opvallender voor Jesse Bisiwu. De verdediger staat op het punt om voor tien miljoen euro naar FC Barcelona te trekken, terwijl hij nog geen enkele minuut in de eerste ploeg heeft gespeeld.

Zijn blessures hebben daar uiteraard niet bij geholpen, maar een dergelijke transfer blijft opvallend. Het doet bovendien denken aan de transfer van Kaye Furo, die Club Brugge voor tien miljoen euro aan Brentford verkocht nadat hij amper 192 minuten in het eerste elftal had gespeeld.

Gokken op talenten die miljoenen kunnen opleveren

Ook het dossier rond Nathan De Cat blijft opmerkelijk. De lange middenvelder had weliswaar al een sterk seizoen in de Jupiler Pro League achter de rug met Anderlecht en was al opgeroepen voor de Rode Duivels. Toch was hij nog niet eens meerderjarig toen hij naar Hoffenheim vertrok. Bij Anderlecht werd de haast om de club te verlaten om een volgende stap te zetten hem enigszins kwalijk genomen.



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Bij paars-wit verwezen ze daarbij vaak naar het voorbeeld van een ruwe diamant als Youri Tielemans, die vier seizoenen in de eerste ploeg speelde voordat hij zijn eerste buitenlandse avontuur aanging. Dat was ondertussen negen jaar geleden. Sindsdien is het voetbal echter sterk veranderd.

Vooraleer we terugkomen op de steeds grotere invloed van het voetbal als business, is enige nuance nodig: niet elke vroege transfer is hetzelfde. Het vertrek van René Mitongo valt niet te vergelijken met dat van De Cat. Waar Mitongo Vincent Euvrard niet volledig kon overtuigen met zijn bijdrage aan het spel, was De Cat net een speerpunt van de Anderlecht-directie. De club probeerde hem lange tijd te overtuigen om zijn contract te verlengen, maar slaagde daar niet in.

Toch zijn het bij alle genoemde vroege transfers vooral de bedragen die de wenkbrauwen doen fronsen. Die hoge transfersommen zijn te verklaren door de steeds hevigere concurrentie op de markt. Om een jong talent met een groot potentieel binnen te halen, moet je vandaag sneller handelen dan de concurrentie.

Of simpelweg meer geld op tafel leggen. Omdat spelers die eenmaal doorbreken tegenwoordig meteen enorme bedragen opleveren, proberen clubs hen steeds vroeger te identificeren.

Waar een club vijftien jaar geleden nog kon uitpakken met het verhaal dat ze als enige een verborgen parel hadden gevonden in de jeugdopleiding, staan er vandaag vaak meerdere clubs in de rij. De interesse die Nathan De Cat al kreeg nog voor hij echt doorbrak in het eerste elftal, is daar een perfect voorbeeld van.

Ook Club Brugge doet mee

Dergelijke bedragen betalen voor talenten die nog alles moeten bewijzen en soms zelfs nog niet volledig uitgegroeid zijn, houdt uiteraard risico's in. Zowel voor de speler als voor de club. Maar de transferprijs van één jong talent dat wel de verwachte ontwikkeling doormaakt, kan de investeringen in meerdere andere spelers compenseren die dat niveau nooit halen.

Ook het Belgische voetbal ontsnapt niet aan die trend. Denk maar aan de transfer van aanvallende middenvelder Tian Nai Koren naar Club Brugge afgelopen zomer. De Sloveen kwam over uit de U19 van Maribor, was toen amper 15 jaar oud en kostte de Blauw-Zwarten al 1,20 miljoen euro. Deze zomer werd hij bij de A-kern gehaald en hij zou weleens een van de volgende attracties van Jan Breydel kunnen worden.

De kunst zal er voor Club Brugge en andere Belgische clubs vooral in bestaan om op tijd te genieten van hun grootste talenten... voordat ook zij opnieuw klaarstaan voor een lucratieve transfer naar het buitenland.