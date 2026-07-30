'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nicolò Tresoldi blijft op Jan Breydel, ook al legde AS Roma al 35 miljoen euro op tafel en volgen Chelsea en Manchester United mee. Meer zelfs: zelfs bij een ongezien recordbod zal hij absoluut zeker in Brugge blijven. Daarmee zijn de geïnteresseerden meteen meer dan afgeschrikt, gokken we.