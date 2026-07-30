'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 10 reacties
'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nicolò Tresoldi blijft op Jan Breydel, ook al legde AS Roma al 35 miljoen euro op tafel en volgen Chelsea en Manchester United mee. Meer zelfs: zelfs bij een ongezien recordbod zal hij absoluut zeker in Brugge blijven. Daarmee zijn de geïnteresseerden meteen meer dan afgeschrikt, gokken we.

Aernout Van Lindt

Veto Verhaeghe maakt indruk: topclub haakt af

De sterke statements van onder meer Bart Verhaeghe hebben indruk gemaakt. AS Roma haakt af voor Nicolo Tresoldi, nadat het duidelijk werd gemaakt dat een bod van 35 miljoen euro voor de aanvaller lang niet voldoende zal zijn.

Manchester United en Chelsea blijven wel geïnteresseerd tot nader order, al deden zijn nog geen bod. Mogelijk zal er ook nooit een bod komen, want het lijkt duidelijk dat de aanvaller ook voor pakweg 50 miljoen euro niet zal mogen vertrekken. De komende uren, dagen en weken houden we de zaak uiteraard verder in de gaten.

Nicolò Tresoldi blijft op Jan Breydel, ook al legde AS Roma al 35 miljoen euro op tafel en volgen Chelsea en Manchester United mee. Meer zelfs: zelfs bij een ongezien recordbod zal hij absoluut zeker in Brugge blijven. Daarmee zijn de geïnteresseerden meteen meer dan afgeschrikt, gokken we.

Club Brugge zit in de laatste rechte lijn naar het nieuwe seizoen, maar op de transfermarkt beleeft het woelige tijden. De verkoop van Christos Tzolis is helemaal rond, die van Raphael Onyedika bijna. En ook over heel wat andere spelers zijn er de nodige geruchten

Daarbij werd ook Nicolò Tresoldi al meermaals genoemd als mogelijke vertrekker. AS Roma, Manchester United en Chelsea hebben alle drie al geïnformeerd naar de 21-jarige aanvaller. En zeker de Romeinen wilden hem er wel héél graag bij hebben.

AS Roma doet bod van 35 miljoen euro op Nicolò Tresoldi

AS Roma zou al een bod van 35 miljoen euro hebben gedaan, maar dat is door Club Brugge geweigerd. Club en speler hebben een afspraak gemaakt voor nog een jaartje extra op Jan Breydel en daar willen ze hem bij blauw-zwart nu ook aan houden - ondanks een persoonlijk akkoord met de Romeinen.

Dat bedrag ligt tien miljoen euro boven de marktwaarde die Transfermarkt aan Tresoldi geeft, want daar wordt hij op 'amper' 25 miljoen euro ingeschat - al is dat een bedrag waarvan we mogen verwachten dat het snel de hoogte kan inschieten of zal inschieten.

Bart Verhaeghe stelt veto tegen verkoop Tresoldi

Tresoldi heeft nog een contract tot juni 2029, waardoor hij deze zomer niet moet vertrekken. Vorig seizoen was hij een sterkhouder én topschutter met 23 goals en 9 assists. Volgens Het Laatste Nieuws wil Bart Verhaeghe hem onder geen enkel beding laten vertrekken.

Club wil hem sportief behouden en zijn lange contract biedt voldoende ruimte om geïnteresseerde clubs af te houden. Zelfs als er een bod komt van veel meer dan 35 miljoen euro of van boven het transferrecord, dan nog zal Verhaeghe volgens de krant neen zeggen en neen blijven zeggen: "Bart Verhaeghe maakte daarbij duidelijk dat zijn topschutter voor geen geld ter wereld mag vertrekken. Niet voor een recordbedrag, zelfs niet wanneer een geïnteresseerde partij daar nog een schep bovenop doet", klinkt het.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Manchester United

Meer nieuws

'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

10:30
4
Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

12:00
Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

11:30
1
LIVE Transfernieuws 30/7: Standard rondt deal helemaal af

LIVE Transfernieuws 30/7: Standard rondt deal helemaal af

11:45
DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

11:00
18
Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

10:45
3
Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

10:00
9
'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

09:30
'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

08:00
'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

08:30
3
'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

07:30
Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

07:00
UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

22:55
1
OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

23:20
Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

22:20
'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

21:20
"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

21:50
7
UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

22:35
9
UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

20:51
5
De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

20:50
5
Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

20:20
Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

19:20
1
Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

19:00
2
Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

18:20
6
Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

Genk met zorgen naar competitiestart: Limburgers krijgen serieus pak rammel in oefenmatch

17:20
16
Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

16:00
129
Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

Zeven jaar bij Standard, waar ze niet in hem geloofden, maar nu wel kans in Frankrijk

17:04
Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

Verzet tegen Infantino groeit met het uur: ook Europese Commissie en topbonden halen zwaar uit

16:30
5
UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

UPDATE: Besnik Hasi kiest opvallend transferbeleid: ex-Anderlecht-coach klopt bij Genk en Union aan

15:50
OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

OFFICIEEL: SK Beveren schiet eindelijk in actie: ervaren international moet middenveld versterken

14:20
Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

15:32
2
Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA

14:40
25
30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

30 miljoen euro op tafel? STVV kan serieus mee profiteren van spectaculaire transfer naar topclub

13:00
Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

Ex-Beerschot-aanvoerder keert na Japans avontuur terug: persoonlijk akkoord bereikt

14:00
2
BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

BILD gooit alle contractdetails van Karetsas op straat: loon, transferwaarde, duur en... iconisch rugnummer

13:30
11
Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

Nul goals en zes tegengoals: Wouter Vrancken wijst duidelijke oorzaak aan

12:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union King of Highbury King of Highbury over UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender Mike59 Mike59 over 'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel' Dirk1897 Dirk1897 over 'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken Vital Verheyen Vital Verheyen over Dreigt een ongeziene breuk? UEFA overweegt boycot van WK en Club WK na nieuwe (schrijnende) plannen van FIFA E. Stoefs E. Stoefs over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst .. .. over '50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved