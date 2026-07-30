'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

Charles De Ketelaere is na een voor hem persoonlijk prima wereldkampioenschap in de kijker gaan lopen van de Europese voetbaltop. Bayern München en Paris Saint-Germain volgen zijn situatie op de voet en zeker de Fransen blijven nadrukkelijk aandringen voor de speler.

De Ketelaere was met drie doelpunten de meest trefzekere speler van Atalanta op het WK. Vooral zijn glansprestatie tegen de Verenigde Staten in de achtste finales, waarin hij twee keer scoorde, maakte indruk. Ook tegen latere wereldkampioen Spanje liet de voormalige Club Brugge-speler zich gelden met een doelpunt in de kwartfinale.

Daarmee is de speler ook de enige die tegen Spanje kon scoren op het voorbije wereldkampioenschap. Het heeft hem - zoals we eerder al schreven - de aandacht opgeleverd van onder meer Bayern München en PSG, terwijl er nog meer ploegen op hem azen.

PSG blijft kijken naar Charles De Ketelaere

PSG zou een week later nog steeds enorm naar De Ketelaere blijven kijken, al is hij er wel nog altijd niet de absolute prioriteit te noemen. De Franse topclub ziet hem als een alternatief voor Maghnes Akliouche en waardeert vooral zijn veelzijdigheid.

Atalanta Bergamo is uiteraard niet van plan om zijn Belgische smaakmaker zomaar te laten vertrekken: onder de 50 miljoen euro is er zelfs geen sprake van een mogelijk vertrek. Door zijn goed WK is dat een logische prijs en de waarheid zou nog veel hoger kunnen liggen.

PSG mikt op Ferran Torres, De Ketelaere ultieme alternatief

In hun zoektocht naar een veelzijdige aanvaller denkt PSG in eerste instantie aan Ferran Torres. Als de ster van Barcelona te duur blijkt te zijn - wat ze in Parijs zeker vrezen - zouden ze volgens RMC Sport van De Ketelaere alsnog een prioriteit kunnen gaan maken.





De Ketelaere ligt in Bergamo nog tot 2028 onder contract. Volgens Italiaanse media ligt de vraagprijs rond de 50 miljoen euro. De Ketelaere maakte de voorbije seizoenen indruk bij Atalanta. Zijn statistieken zijn zeker niet slecht met 32 doelpunten en 31 assists in 142 wedstrijden, maar CDK heeft ook daarbuiten nog vele troeven voor te leggen.