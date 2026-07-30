Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

Terwijl de aandacht bij Anderlecht de voorbije weken vooral uitging naar transfers als Oliver Antman en de doorbraak van verschillende jongeren, klopt in Neerpede alweer een nieuw toptalent nadrukkelijk op de deur. Noa Ojea staat steeds dichter bij zijn debuut dan iedereen denkt.

Ojea wordt intern beschouwd als een van de grootste offensieve talenten van zijn generatie. De 16-jarige flankaanvaller maakte de voorbije maanden een enorme ontwikkeling door. Ojea werd opgenomen in de Europese selectie van paars-wit en trainde tijdens de voorbereiding al meermaals mee met de A-ploeg. Dat is geen toeval. Binnen Anderlecht leeft al langer het gevoel dat hij sneller dan verwacht de stap naar het hoogste niveau kan zetten.

Opvallend is dat Ojea zijn jeugdopleiding niet volledig in Neerpede genoot. De aanvaller werd geboren in Luik en zette zijn eerste voetbalstappen bij Standard. Pas later slaagde Anderlecht erin om hem weg te halen bij de grote Waalse rivaal. Dat werd intern beschouwd als een belangrijke zet, want meerdere Belgische topclubs hadden de aanvaller op hun radar.

Voetbal zit in de familie

Voetbal werd Noa met de paplepel ingegeven. Hij is de zoon van Michel Ojea, die zelf ook actief was als voetballer. Dat zorgde ervoor dat hij al op jonge leeftijd in een professionele omgeving opgroeide en de juiste mentaliteit meekreeg.

Anderlecht beloonde zijn ontwikkeling al op zeer jonge leeftijd met een eerste profcontract. De Brusselse club is ervan overtuigd dat Ojea over uitzonderlijk veel potentieel beschikt. Intern wordt hij omschreven als een tweevoetige flankaanvaller die niet alleen gemakkelijk scoort, maar ook een uitstekend spelinzicht heeft en ploegmaats voortdurend in scoringspositie brengt.

Dat profiel sluit perfect aan bij het moderne voetbal dat Anderlecht wil brengen. Ojea is in eerste instantie een linksbuiten, maar kan dankzij zijn techniek en vista ook op de rechterflank spelen. Zijn grootste wapens zijn zijn dribbel, explosiviteit, snelheid en zijn vermogen om in de één-tegen-één een tegenstander uit te schakelen. Bovendien beschikt hij over een uitstekende traptechniek en durft hij ook zelf de weg naar doel te zoeken.



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Grote doorbraak lijkt kwestie van tijd

Ook bij de Belgische jeugdploegen maakt Ojea indruk. Hij schopte het al tot de nationale U17 en beleefde deze zomer een sterk Europees kampioenschap. België bereikte verrassend de finale en Ojea zorgde daarin zelfs voor het openingsdoelpunt tegen Italië. Uiteindelijk moesten de jonge Rode Duivels na strafschoppen hun meerdere erkennen, maar zijn prestaties bevestigden zijn status als een van de grootste Belgische talenten van zijn leeftijd.

Binnen Anderlecht wordt zijn ontwikkeling dan ook van dichtbij opgevolgd. De club wil vermijden dat jonge talenten te snel worden gebracht, maar beseft tegelijk dat uitzonderlijke kwaliteiten zich moeilijk laten tegenhouden. Dat bleek de voorbije jaren al bij verschillende jongeren die vanuit Neerpede snel de stap naar het eerste elftal zetten.

Met Vitor Bruno lijkt Ojea bovendien een trainer te hebben getroffen die jonge spelers niet schuwt. De Portugese coach maakte tijdens de voorbereiding duidelijk dat leeftijd voor hem geen criterium is. Wie de nodige kwaliteit toont en hard werkt, maakt kans op speelminuten.