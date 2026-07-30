'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'
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Club Brugge wil er ook in het nieuwe seizoen gaan staan. En daartoe lijken ze de nodige transfers te gaan doen of minstens te willen doen. Ze zouden nu ook een Braziliaanse parel op het oog hebben: Matheus Ferreira. Wordt hij de nieuwste aanwinst van blauw-zwart? De strijd zal hevig zijn.

"Naast Paulinho zal naar verwachting nog een talent uit de jeugdopleiding van São Paulo de club de komende dagen verlaten", laat Felipe Silva weten. De journalist van ESPN Brazilië volgt het reilen en zeilen van de Braziliaanse spelers op de voet.

Middenvelder Matheus Ferreira, basisspeler en aanvoerder van het U20-team, kan volgens hem rekenen op belangstelling van onder meer Osasuna, Santa Clara, Midtjylland en Club Brugge. In Brazilië hebben Avaí en Athletic ook de nodige interesse getoond.

Club Brugge wil Matheus Ferreira van Sao Paulo in huis halen

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat São Paulo een vertrek zal dwarsbomen; de speler zou ook verhuurd kunnen worden om speelminuten op te doen in een eerste elftal. Hij krijgt bij de hoofdmacht van São Paulo weinig kansen, aangezien hij op zijn positie te maken heeft met hevige concurrentie.

Zijn contract bij São Paulo loopt tot januari 2028. Daardoor wort hij een interessante mogelijke aanwinst voor de Europese ploegen die hem graag willen. En daar is dus ook Club Brugge bij, dat er heel graag extra middenvelders wil bij hebben.

Club Brugge mikt hoog met Braziliaanse parel Matheus Ferreira

De middenvelder is een gewezen jeugdinternational en kwam in 2023 nog voor Brazilië uit op het WK U17. Een marktwaarde heeft hij volgens Transfermarkt niet, maar de jeugdinternational met tien caps is wel indruk aan het maken.

Kan hij een directe meerwaarde zijn voor Club Brugge, of zou hij eerst bij Club NXT worden gestald? In alle gevallen lijkt Matheus Ferreira in ieder geval een wissel op de toekomst. Maar wat goed is, komt snel. Dat hebben ze bij Club Brugge de voorbije jaren ook al meermaals bewezen met een aantal andere transfers.

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