DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"
Foto: © photonews
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DAZN heeft een opvallende versterking binnengehaald voor het nieuwe voetbalseizoen. De streamingdienst heeft een akkoord bereikt met de makers van 'Ongefilterd', de populaire voetbalpodcast die tijdens de Champions' Play-offs en het WK uitgroeide tot een van de best bekeken voetbalshows.

Vanaf maandag 10 augustus zal 'Ongefilterd' wekelijks te bekijken zijn via de DAZN-app. Presentator Angel Redondo blijft aan het roer en krijgt opnieuw het gezelschap van Radja Nainggolan, Stijn Stijnen en Olivier Deschacht. Nieuw in het panel is voormalig Rode Duivel Thomas Buffel, die de plaats inneemt aan tafel voor het seizoen 2026-2027.

Het concept blijft ongewijzigd. Elke maandagavond blikken de analisten terug op het voorbije voetbalweekend in de Jupiler Pro League, met scherpe analyses, pittige discussies en ongezouten meningen.

Zelfde formule, groter platform

'Ongefilterd' kende vorig seizoen een vliegende start tijdens de play-offs en kreeg nadien ook een vervolg tijdens het WK. De reeks rond de Rode Duivels groeide uit tot de best bekeken Vlaamse voetbalshow op YouTube en Spotify.

Dankzij de samenwerking met DAZN krijgt het programma nu een nog groter bereik. De afleveringen verschijnen voortaan eerst exclusief op de streamingdienst en worden een dag later ook nog steeds gratis gepubliceerd via YouTube en Spotify.

Volgens Radja Nainggolan ligt net de spontaniteit aan de basis van het succes. "Het sterke punt aan Ongefilterd is dat we niets moeten forceren. We praten over voetbal zoals dat in de kleedkamer, op café of in de tribunes ook gebeurt: direct, eerlijk en soms hard. Dat DAZN het programma nu ook uitzendt, zorgt ervoor dat nog meer mensen kunnen ontdekken waar wij voor staan."

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Ook Stijn Stijnen benadrukt dat de identiteit van het programma behouden blijft. "We hebben vanaf dag één gekozen voor eerlijke en ongezouten voetbalpraat, recht uit de kleedkamer. Samenwerken met DAZN voelt als een logische volgende stap. We behouden onze eigenheid en onafhankelijkheid, maar krijgen tegelijk een nog groter podium."

DAZN breidt voetbalaanbod verder uit

Ook bij DAZN zijn ze bijzonder tevreden met de overeenkomst. Volgens COO Jan Mosselmans is 'Ongefilterd' uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het Belgische voetballandschap.

"Je bent ervoor of je bent ertegen, maar je kan er niet meer omheen. De mannen van Ongefilterd zorgen voor discussie, controverse en passie, maar altijd met respect voor het voetbal. Dat maakt het een ideale aanvulling op ons live-aanbod tijdens het weekend."

Het nieuwe seizoen van 'Ongefilterd' gaat van start op maandag 10 augustus, enkele dagen nadat landskampioen Club Brugge de Jupiler Pro League opent met een thuiswedstrijd tegen promovendus KV Kortrijk. Vervolgens zal de voetbalshow 34 speeldagen lang elke maandagavond de actualiteit uit het Belgische voetbal onder de loep nemen.

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