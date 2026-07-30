Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 5 reacties
Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 621

Vincent Kompany en Bayern München hebben een duidelijke keuze gemaakt in de samenstelling van hun spelerskern. Drie spelers hoeven zich geen illusies meer te maken over hun toekomst in de Allianz Arena. Sacha Boey, Bryan Zaragoza en João Palhinha mogen deze zomer vertrekken.

Het opvallende nieuws werd bevestigd door sportief directeur Max Eberl tijdens de voorstelling van nieuwkomer Nathaniel Brown. De Duitser draaide niet rond de pot en maakte duidelijk dat het trio niet langer deel uitmaakt van de plannen van Bayern voor het nieuwe seizoen.

"We hebben heel open gecommuniceerd dat we bereid zijn om Sacha Boey, Bryan Zaragoza en João Palhinha te laten vertrekken. We vinden dat zij geen toekomst meer hebben bij FC Bayern. Als een van hen toch beslist om te blijven, zal dat bijzonder moeilijk worden. Onze selectie is samengesteld en deze drie spelen daarin geen rol meer", klonk het onomwonden.

Kompany trekt duidelijke lijn

Hoewel Eberl de boodschap bracht, is het duidelijk dat ook Kompany achter die beslissing staat. De Belgische trainer heeft samen met de sportieve leiding de selectie geëvalueerd en ziet voor Boey, Zaragoza en Palhinha geen plaats meer in zijn plannen.

Vooral de situatie van João Palhinha is opvallend. De Portugese middenvelder werd vorig jaar nog voor een stevige transfersom weggehaald bij Fulham, maar kon de hoge verwachtingen nooit volledig inlossen. Ook Bryan Zaragoza, die met veel verwachtingen werd binnengehaald vanuit Spanje, wist geen vaste waarde te worden.

Sacha Boey kende op zijn beurt een bijzonder moeilijke periode sinds zijn overstap van Galatasaray. Blessures en een gebrek aan continuïteit zorgden ervoor dat de Franse rechtsachter zich nooit echt kon bewijzen.

Lees ook... Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Transferzomer draait op volle toeren

Met de komst van Nathaniel Brown en enkele andere versterkingen is de kern van Bayern stilaan vormgegeven. Daardoor wil de Duitse recordkampioen nu ook ruimte maken, zowel sportief als financieel.

De boodschap aan het trio is dan ook glashelder: wie nog speelminuten wil maken, zoekt deze zomer beter een nieuwe werkgever. Bayern zal meewerken aan een transfer, maar een toekomst onder Kompany lijkt uitgesloten.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE Transfernieuws 30/7: Gomis blijft extra seizoen in Beveren

LIVE Transfernieuws 30/7: Gomis blijft extra seizoen in Beveren

18:15
Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

17:50
3
Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

17:19
Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

17:00
1
Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

16:30
1
Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

07:00
Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

15:30
Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

15:20
Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

14:45
Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

15:01
1
UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

14:36
7
UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

14:40
DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

14:20
9
KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

14:00
Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

13:30
'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

13:00
Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

12:00
3
Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

11:30
4
Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

10:45
6
DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

11:00
24
'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

10:30
7
Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

10:00
12
'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

09:30
'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

09:00
15
'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

08:30
7
'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

08:00
'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

07:30
OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

23:20
UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

22:55
1
UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

22:35
10
Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

22:20
"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

21:50
9
'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

21:20
De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

20:50
8
UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

20:51
5
Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 28/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29/08 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 29/08 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Elversberg Elversberg 29/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 29/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 29/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 29/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 29/08 Paderborn 07 Paderborn 07
FC Augsburg FC Augsburg 29/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

fierce fierce over Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen dbr1609 dbr1609 over Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot? H.J. H.J. over KAA Gent - Cherkasi: - fierce fierce over Anderlecht - Hammarby: - Andreas2962 Andreas2962 over Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst Blue&Black Blue&Black over Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak TatstOn TatstOn over DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen" cartman_96 cartman_96 over Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken FC Bubbles FC Bubbles over Club Brugge - Union SG: - rinus michels rinus michels over Union heeft héél veel haast: WK-ganger op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved