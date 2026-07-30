Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

Vincent Kompany en Bayern München hebben een duidelijke keuze gemaakt in de samenstelling van hun spelerskern. Drie spelers hoeven zich geen illusies meer te maken over hun toekomst in de Allianz Arena. Sacha Boey, Bryan Zaragoza en João Palhinha mogen deze zomer vertrekken.

Het opvallende nieuws werd bevestigd door sportief directeur Max Eberl tijdens de voorstelling van nieuwkomer Nathaniel Brown. De Duitser draaide niet rond de pot en maakte duidelijk dat het trio niet langer deel uitmaakt van de plannen van Bayern voor het nieuwe seizoen.

"We hebben heel open gecommuniceerd dat we bereid zijn om Sacha Boey, Bryan Zaragoza en João Palhinha te laten vertrekken. We vinden dat zij geen toekomst meer hebben bij FC Bayern. Als een van hen toch beslist om te blijven, zal dat bijzonder moeilijk worden. Onze selectie is samengesteld en deze drie spelen daarin geen rol meer", klonk het onomwonden.

Kompany trekt duidelijke lijn

Hoewel Eberl de boodschap bracht, is het duidelijk dat ook Kompany achter die beslissing staat. De Belgische trainer heeft samen met de sportieve leiding de selectie geëvalueerd en ziet voor Boey, Zaragoza en Palhinha geen plaats meer in zijn plannen.

Vooral de situatie van João Palhinha is opvallend. De Portugese middenvelder werd vorig jaar nog voor een stevige transfersom weggehaald bij Fulham, maar kon de hoge verwachtingen nooit volledig inlossen. Ook Bryan Zaragoza, die met veel verwachtingen werd binnengehaald vanuit Spanje, wist geen vaste waarde te worden.

Sacha Boey kende op zijn beurt een bijzonder moeilijke periode sinds zijn overstap van Galatasaray. Blessures en een gebrek aan continuïteit zorgden ervoor dat de Franse rechtsachter zich nooit echt kon bewijzen.



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Transferzomer draait op volle toeren

Met de komst van Nathaniel Brown en enkele andere versterkingen is de kern van Bayern stilaan vormgegeven. Daardoor wil de Duitse recordkampioen nu ook ruimte maken, zowel sportief als financieel.

De boodschap aan het trio is dan ook glashelder: wie nog speelminuten wil maken, zoekt deze zomer beter een nieuwe werkgever. Bayern zal meewerken aan een transfer, maar een toekomst onder Kompany lijkt uitgesloten.