Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken
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Grejohn Kyei is geen speler van Standard meer. De Franse spits kon nooit potten breken bij de Rouches en daar hebben ze nu ook de beslissing genomen om zijn contract te verbreken. Dat is ook goed nieuws voor de clubkassa.

Het is definitief: Grejohn Kyei is geen speler meer van Standard. Na maanden van stilstand bereikten de clubleiding en de Franse spits een wederzijds akkoord om het contract, dat doorliep tot juni 2027, vroegtijdig te beëindigen. Voor Standard betekent dat meteen een aanzienlijke besparing op de loonsom: Kyei verdiende 700.000 euro bruto per jaar.

Vrije transfer in 2024, maar snel buiten beeld bij Leko

Kyei kwam vorige zomer transfervrij over van Clermont Foot en maakte de transfer met de bedoeling zijn carrière nieuw leven in te blazen in Luik. In het begin verscheen hij nog enkele keren in het eerste elftal, maar al snel verdween hij uit de plannen van coach Ivan Leko en kreeg hij geen rol meer toegemeten.

Kort uitleenavontuur bij Charleroi

In de laatste dagen van de mercato werd Kyei nog uitgeleend aan Charleroi, maar dat uitstapje bracht niet het gewenste herstel. Hij kreeg weinig speelkansen en kon tijdens zijn huurperiode slechts één keer scoren, wat het vertrouwen niet herstelde.

Wedstrijdritme zoeken bij de U23

Bij zijn terugkeer naar Liège afgelopen zomer bleek al snel dat er geen toekomst meer was in het eerste team. Kyei werd overgeheveld naar de U23 en moest daar wachten op een nieuwe uitgangsweg. Transfermarkt taxeert zijn marktwaarde momenteel op 300.000 euro.

Een nieuw begin voor speler en club


De onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een contractontbinding met wederzijds akkoord, zoals Le Soir meldt. Standard sluit daarmee een transfer die niet voldeed aan de verwachtingen af, terwijl Kyei — 29 jaar en opnieuw zonder verbintenis — de kans krijgt een project te vinden waarin hij zijn carrière kan heropbouwen.

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