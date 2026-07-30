KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 
Foto: © photonews
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KV Mechelen wil Mauro Lenaerts dit seizoen ervaring laten opdoen in het profvoetbal. De achttienjarige aanvaller staat dicht bij een uitleenbeurt aan Helmond Sport, de Nederlandse zusterclub van Malinwa. De bedoeling is duidelijk: minuten maken, groeien en daarna sterker terugkeren.

Lenaerts kende vorig seizoen een opvallende ontwikkeling bij Jong KV Mechelen. De aanvaller bewees al snel dat hij het niveau van de beloftencompetitie ontgroeid was. In acht wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists. Tijdens de play-offs mocht hij bovendien twee keer invallen bij de eerste ploeg.

Toch oordeelt KV Mechelen dat een vaste plaats in de hoofdmacht momenteel nog te vroeg komt. De club wil de jonge spits niet blokkeren in zijn ontwikkeling en kiest daarom voor een tussenstap op een hoger niveau, schrijft VI.

Van Lierse naar Malinwa

Lenaerts maakte eerder al indruk bij Lierse. Op jonge leeftijd brak hij door op het Lisp en kwam hij in tien wedstrijden tot drie doelpunten. Omdat hij nog geen profcontract had bij de Pallieters, kon KV Mechelen toeslaan en hem naar de buren halen.

Die transfer zorgde destijds voor de nodige commotie. De overstap naar de grote regionale rivaal viel niet overal in goede aarde en vooral Lenaerts zelf kreeg bij Lierse kritiek te verwerken. Sportief gezien bleek de keuze echter snel vruchten af te werpen. Bij KV Mechelen kon hij zich verder ontwikkelen en bevestigde hij waarom Malinwa zoveel vertrouwen in hem had.

Helmond Sport als volgende stap

Bij Helmond Sport krijgt Lenaerts nu de kans om kennis te maken met het echte profvoetbal. De Nederlandse tweedeklasser moet hem de speelminuten geven die hij in Mechelen voorlopig moeilijk kan krijgen.

Voor KV Mechelen is de uitleenbeurt dan ook geen afscheid, maar een investering in de toekomst. De club gelooft sterk in het potentieel van de aanvaller en hoopt dat hij in Nederland de nodige ervaring verzamelt om later opnieuw de concurrentie aan te gaan voor een plaats in het eerste elftal.

De samenwerking met Helmond Sport past bovendien binnen de bredere strategie van KV Mechelen. Malinwa wil jonge talenten niet alleen opleiden, maar hen ook de kans geven om zich op een hoger niveau te ontwikkelen wanneer een directe doorbraak nog niet mogelijk is.

De club heeft de voorbije jaren ook vaker de weg gevonden naar Lierse. Naast Lenaerts haalde KV Mechelen eerder al Maksim Kireev weg op het Lisp en deze zomer werd ook Cedric Van Meirvenne overgenomen voor ongeveer één miljoen euro.

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Helmond Sport
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