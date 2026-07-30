LIVE Transfernieuws 30/7: Lenaerts jaartje weg

Redactie
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LIVE Transfernieuws 30/7: Lenaerts jaartje weg
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard lijkt zijn zevende zomeraanwinst beet te hebben. De Rouches staan op het punt om Sylvester Jasper over te nemen van het Servische FK Železničar Pančevo. De 24-jarige Bulgaarse flankaanvaller zal donderdag naar Luik afreizen om zijn transfer af te ronden. (Lees meer)

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

Union SG blijft met man en macht werken aan de komst van een nieuwe doelman. Na het vertrek van Kjell Scherpen willen de Brusselaars zo snel mogelijk een opvolger vastleggen. Daarbij is naast Hervé Koffi nu ook een nieuwe naam opgedoken: de Japanse international Keisuke Osako. (Lees meer)

KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

KV Mechelen wil Mauro Lenaerts dit seizoen ervaring laten opdoen in het profvoetbal. De achttienjarige aanvaller staat dicht bij een uitleenbeurt aan Helmond Sport, de Nederlandse zusterclub van Malinwa. De bedoeling is duidelijk: minuten maken, groeien en daarna sterker terugkeren. (Lees meer)

Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

Cercle Brugge blijft zijn nauwe samenwerking met AS Monaco optimaal benutten. De Vereniging staat op het punt om de 21-jarige aanvaller Lucas Michal voor één seizoen te huren van de Franse topclub. Zoals verwacht is er geen aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst (Lees meer)

'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

Diverse Belgische ploegen vissen al eens in dezelfde vijver als het aankomt op het in huis halen van nieuwe spelers. Het is deze week niet anders als het gaat over Nikoloz Dadiani. Al zijn er ook buitenlandse kapers op de kust voor de jonge speler uit Georgië. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

'Henry Lawrence in Engelse belangstelling'

Verdediger Henry Lawrence zou wel eens de volgende kunnen zijn die Standard de Liège gaat verlaten. Lawrence kwam afgelopen zomer 2023 over vanuit de jeugdopleiding van Chelsea en startte in eerste instantie bij SL16 FC. De 24-jarige Londenaar werkte zich snel op tot een vaste waarde bij de A-kern. Intussen verzamelde hij 67 officiële duels voor Standard, met 1 doelpunt en 3 assists op zijn palmares.

Die combinatie van veelzijdigheid (centraal of op de flank), degelijkheid en een sterke mentaliteit zou hem nu ook in Engeland op de radar hebben gebracht. Volgens het Engelse medium FootyInsider tonen Ipswich Town (Premier League) en Blackburn Rovers (The Championship) belangstelling.

Een dossier met prijskaartje

Die twee clubs zijn niet de eersten die informeerden. Standard zou eerder al een voorstel van Dinamo Kiev hebben geweigerd tijdens de start van de mercato. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer 4 miljoen euro, maar de Rouches hebben duidelijk gemaakt dat Lawrence alleen bij een aantrekkelijk bod mag vertrekken. Zijn contract bij Standard loopt door tot 30 juni 2029.

Voor Standard hangt de verdere afhandeling af van wie er definitief vertrekt en welke versterking beschikbaar is: vertrek van een basisspeler betekent een directe zoektocht naar een gelijkwaardige vervanger.

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

Antwerp lijkt stilaan werk te maken van zijn transferzomer. Volgens Het Laatste Nieuws staat een opvallende naam op het verlanglijstje van de Great Old: oud-publiekslieveling Michael Frey, die momenteel transfervrij is. (Lees meer)

'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

RSC Anderlecht is zich volop aan het versterken binnen de ken. Dat doen ze met een aantal interessante aanwinsten. Er kwamen er al vier en er is een vijfde op komst, maar ook voor de Futures wordt er stevig doorgewerkt. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Deal Mitongo is rond

Hij was woensdag aangekomen en werd in de loop van de dag al geïnterviewd door de lokale pers. En zo had René Mitongo zijn eerste woorden als nieuwe speler van Trabzonspor al gegeven nog voor de betrokken clubs de deal officieel hadden aangekondigd.

Dat is nu wel gebeurd, woensdagavond: Standard en Trabzonspor maken de transfer van de 18-jarige spits officieel voor 2,5 miljoen euro én 20% op de meerwaarde bij een toekomstige transfer van de Belgische belofteninternational. René Mitongo kwam bij de eerste ploeg van de Rouches maar aan negen wedstrijden, goed voor net iets meer dan 150 speelminuten in totaal, en hij scoorde nog niet bij de profs.

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

Bij RSC Anderlecht wordt het opnieuw een pittige transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En daarbij komen ook een paar pittige deals mogelijk naar boven. Er werden ondertussen al vier deals afgerond, maar ook een vijfde transfer zit in de pijplijn ondertussen. (Lees meer)

'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

Charles De Ketelaere is na een voor hem persoonlijk prima wereldkampioenschap in de kijker gaan lopen van de Europese voetbaltop. Bayern München en Paris Saint-Germain volgen zijn situatie op de voet en zeker de Fransen blijven nadrukkelijk aandringen voor de speler. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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