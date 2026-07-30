Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

Lommel SK blijft druk speuren naar defensieve versterking. De promovendus kreeg tijdens de voorbereiding een flinke tegenvaller te verwerken met de zware knieblessure van Banguera, die door een afgescheurde kruisband maandenlang buiten strijd zal zijn.

Daardoor is de zoektocht naar een ervaren centrale verdediger in een stroomversnelling terechtgekomen. Eén van de namen die nadrukkelijk op de radar staat, is die van Shawn Adewoye. De 26-jarige Belg is momenteel transfervrij en staat open voor een terugkeer naar zijn thuisland. De gesprekken met Lommel lopen en de Limburgers hopen hem te overtuigen om hun defensie van extra ervaring te voorzien.

Opgeleid bij Genk

Adewoye is geen onbekende in het Belgische voetbal. De centrale verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij KRC Genk, maar maakte al op jonge leeftijd de overstap naar Nederland. Daar bouwde hij de voorbije vijf seizoenen een stevige reputatie op in de Eredivisie.

Eerst verdedigde hij de kleuren van RKC Waalwijk, waarna hij in 2024 de overstap maakte naar Fortuna Sittard. In totaal verzamelde hij liefst 139 wedstrijden op het hoogste Nederlandse niveau, waarin hij uitgroeide tot een betrouwbare en fysiek sterke verdediger.

Na afloop van zijn contract bij Fortuna Sittard is Adewoye vrij op de markt. Dat maakt hem een interessante opportuniteit voor Lommel, dat op zoek is naar een speler die meteen inzetbaar is en de jonge defensie kan leiden.

Ervaring zat

De timing is bovendien belangrijk. Met de competitiestart voor de deur wil Lommel zijn kern zo snel mogelijk op punt hebben. De blessure van Banguera heeft de plannen van de technische staf immers stevig doorkruist, waardoor extra defensieve versterking een absolute prioriteit is geworden.





Voor Adewoye zou een overstap naar Lommel ook een terugkeer naar Limburg betekenen. Na vijf seizoenen in Nederland lonkt een nieuw hoofdstuk in België, waar hij zijn opgedane ervaring uit de Eredivisie kan gebruiken om een ambitieuze promovendus te helpen.

Feit is wel dat Lommel zich moet reppen. De club wil voor het einde van de transferperiode nog minstens één centrale verdediger aantrekken en ziet in Shawn Adewoye een profiel dat perfect aansluit bij de noden van de ploeg.