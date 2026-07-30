Vitor Bruno legt bankzittersstatuut van Cvetkovic uit: "Zo zet ik hem elke keer op de bank"

Anderlecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de volgende voorronde van de Europa League dankzij een overtuigende 3-1-overwinning tegen Hammarby. Toch vertelde Vitor Bruno na afloop een genuanceerd verhaal.

De coach was allerminst tevreden over de eerste helft, maar zag zijn ploeg na de rust volledig transformeren. Vooral de invalbeurten maakten volgens hem het verschil.

"We mogen de kwaliteit van de tegenstander niet vergeten", begon Bruno. "In de eerste helft hadden we problemen om de wedstrijd onder controle te krijgen. We wilden na de rust iets veranderen. Dat lag niet aan het feit dat Ludo en Josh eruit gingen, want het systeem bleef grotendeels hetzelfde. De spelers die erachter kwamen, brachten gewoon een andere dynamiek."

Volgens de Portugese trainer draait alles om collectieve pressing. "Je moet als ploeg druk zetten, dat is het beginpunt. Die dynamiek ontbrak in de eerste helft. Na de rust was die er wel en daardoor zag je een heel ander Anderlecht."

Bankzitters maken het verschil

Bruno had vooraf al een vermoeden dat de wedstrijd zou beslist worden door de invallers. "Ik heb de jongens op de bank voor de wedstrijd gezegd dat ze even belangrijk, of misschien zelfs belangrijker zouden zijn dan de basisspelers. Ik wist dat we verse krachten nodig zouden hebben."

Die woorden bleken profetisch. Mihajlo Cvetkovic zorgde na zijn invalbeurt voor heel wat extra dreiging en gaf de Brusselaars een nieuwe impuls.



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Waarom begon Cvetkovic op de bank?

Na afloop kreeg Bruno ook de vraag waarom de Servische spits niet aan de aftrap verscheen. Zijn antwoord was typerend. "Als hij elke keer zo reageert wanneer hij op de bank zit, dan zet ik hem voortaan altijd op de bank", lachte de coach. "Dat zal hij waarschijnlijk niet graag horen."

Daarna volgde de echte verklaring. "Hij had aan het begin van de voorbereiding een klein probleem waardoor hij vijf dagen verloor. Daardoor miste hij eigenlijk de trein. Tegelijk heeft Sikan veel werk verzet voor de ploeg. Maar Cvetkovic heeft in de tweede helft een heel sterke wedstrijd gespeeld."

Ervaring moet jeugd begeleiden

Bruno benadrukte ook dat Anderlecht nog niet klaar is op de transfermarkt. De coach ziet een bijzonder jonge spelersgroep en vindt dat extra ervaring noodzakelijk blijft.

"We kennen de noden van deze ploeg. Het is een heel jong team. Je kan niet alle druk op die jonge spelers leggen. Ze hebben enorm veel kwaliteit, maar die moet begeleid worden door ervaren spelers. Zij moeten de jongeren het comfort geven om fouten te maken."

De trainer heeft daarover dagelijks overleg met sportief directeur Antoine Sibierski. "We spreken elke dag met elkaar. De spelers mogen elke dag op mijn deur kloppen. Zolang die jonge gasten elke dag tot de limiet blijft werken, zullen we de juiste beslissingen nemen."