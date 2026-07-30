OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

KSC Lokeren heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De club uit Daknam versterkt zich met de Ivoriaanse spits Aboubacar Dindane, zoon van voormalig Anderlecht-aanvaller Aruna Dindane. Hij tekent voor één seizoen, met een optie op een extra jaar.

Vierde zomeraanwinst voor KSC Lokeren

Met Aboubacar Dindane heeft KSC Lokeren zijn vierde versterking voor het nieuwe seizoen beet. De 23-jarige centrumspits ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie op een bijkomend jaar. Op Daknam zal hij spelen met rugnummer 17.

De Ivoriaan werkte de voorbije weken al verschillende trainingen af met de A-kern. Ook in de oefenwedstrijden kreeg hij de kans om zich te bewijzen. Na een positieve evaluatie besloot de technische staf hem definitief aan de selectie toe te voegen.

Voetbal zit in de familie

De naam Dindane doet bij heel wat Belgische voetbalfans meteen een belletje rinkelen. Aboubacar is namelijk de zoon van Aruna Dindane, de voormalige Ivoriaanse international die tussen 2000 en 2005 uitgroeide tot een publiekslieveling bij RSC Anderlecht. Nadien bouwde Aruna ook een fraaie carrière uit bij RC Lens, Portsmouth FC en Crystal Palace. Daarnaast verzamelde hij meer dan zestig interlands voor Ivoorkust en nam hij deel aan meerdere Afrika Cups en het WK van 2006.

Aboubacar probeert nu zijn eigen voetbalverhaal te schrijven. Tot het seizoen 2024/25 kwam hij uit voor het Ivoriaanse Abidjan City FC. Met zijn lengte van 1,87 meter is hij een klassieke centrumspits die sterk is in de zestien en als aanspeelpunt kan fungeren.

Enthousiast over nieuw avontuur

De nieuwe aanwinst kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste officiële wedstrijden in het shirt van Lokeren. "Ik kijk er enorm naar uit om in Daknam te spelen. De supporters heb ik al gezien en dat zijn ongelofelijke mensen," vertelde Dindane bij zijn voorstelling in een mededeling aan onze redactie.





Met die woorden hoopt hij zich meteen populair te maken bij de achterban, die de voorbije jaren bekendstaat om haar trouwe steun.

Kans om zich in België te bewijzen

Voor Dindane betekent de overstap naar Lokeren een belangrijke stap in zijn carrière. Na zijn ontwikkeling in Ivoorkust krijgt hij nu voor het eerst de kans om zich in het Belgische voetbal te tonen, in het land waar zijn vader ooit doorbrak.

Lokeren ziet in de jonge aanvaller een speler met groeipotentieel. Omdat hij de voorbereiding grotendeels heeft meegemaakt, kan hij zich snel aanpassen aan de speelstijl van de ploeg. De club hoopt dat hij zich ontwikkelt tot een belangrijke pion in de aanval en zo de verwachtingen rond de bekende familienaam op eigen kracht kan waarmaken.