Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Club Brugge lijkt nog heel wat huiswerk te hebben op de transfermarkt. Na een drukke zomer, waarin de landskampioen vooral jonge spelers binnenhaalde, zou er de komende weken nog een belangrijk dossier kunnen opduiken. Nordin Jackers denkt immers sterk aan een nieuwe uitdaging.

Dat heeft hij intern ook al aangegeven, waardoor Blauw-Zwart mogelijk opnieuw op zoek moet naar een doelman. Voor Jackers is die beslissing niet onlogisch. De 28-jarige Limburger hoopte deze zomer eindelijk zijn kans te krijgen als eerste doelman van Club Brugge.

Na de aankondiging van Simon Mignolet dat hij een punt zette achter zijn carrière, leek de weg naar een basisplaats open te liggen. Jackers had de voorbije seizoenen geduldig gewacht op zijn moment en maakte telkens een degelijke indruk wanneer hij zijn kans kreeg.

Club Brugge besloot echter een andere koers te varen. Met Yann Sommer haalde het een ervaren internationale topdoelman in huis. De Zwitser werd niet naar Jan Breydel gehaald om op de bank plaats te nemen. Intern is het dan ook duidelijk dat Sommer als eerste doelman aan het seizoen zal beginnen.

Jackers wil eindelijk eerste keuze zijn

Hoewel Club Brugge aan Jackers duidelijk maakte dat er dit seizoen heel wat wedstrijden op het programma staan en hij zeker aan speelminuten zou komen, lijkt dat voor de doelman niet langer voldoende. Op zijn leeftijd wil hij niet langer de rol van doublure vervullen.

Jackers is inmiddels 28 jaar en beseft dat de komende jaren wellicht de belangrijkste van zijn carrière worden. Daarom wil hij nu een club vinden waar hij onbetwist eerste doelman kan zijn en week na week onder de lat staat.



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Bovendien kent hij trainer Ivan Leko goed genoeg om te weten hoe die met zijn keepers omgaat. De Kroatische coach staat erom bekend veel vertrouwen te schenken aan zijn eerste doelman en wisselt zelden van keeper, tenzij blessures of schorsingen hem daartoe dwingen. Dat maakt de kans op een echte rotatie bijzonder klein, zelfs in een seizoen met een druk programma.

Nochtans ligt Jackers nog lang vast in Brugge. Zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2029, waardoor Club Brugge niet verplicht is om mee te werken aan een vertrek. Toch lijkt de club bereid om naar een oplossing te zoeken als zich een interessant voorstel aandient.

Nieuwe doelman wordt dan noodzakelijk

Mocht Jackers effectief vertrekken, dan ontstaat er meteen een nieuw probleem voor Club Brugge. Achter Sommer blijft immers enkel Argus Vanden Driessche over. De 19-jarige doelman maakte deze zomer de overstap van Club NXT naar de A-kern en geldt als een groot talent, maar het zou een enorme sprong zijn om hem meteen als tweede keeper van een club met titelambities en Champions League-voetbal naar voren te schuiven.

Dat betekent dat Club Brugge in dat scenario vrijwel zeker opnieuw de transfermarkt zal moeten opzoeken. De club zal dan een betrouwbare tweede doelman moeten aantrekken: iemand die de concurrentie met Sommer kan aangaan, maar ook klaarstaat wanneer de Zwitser niet beschikbaar is. Die profielen zijn niet zo dik bezaaid en Club kan Jackers ook gewoon aan zijn contract houden. Een situatie die niet vanzelfsprekend is.

