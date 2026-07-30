Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

De Jupiler Pro League begint volgende week met een opvallende nieuwe spelregel. Die moet tijdrekken tegengaan en heeft dit keer ook gevolgen voor doelmannen. De wijziging kan wedstrijden voortaan op een verrassende manier beïnvloeden.

Nieuwe maatregel tegen tijdrekken

Het voetbal krijgt opnieuw een aangepaste spelregel in de strijd tegen tijdverlies. Het Professional Refereeing Department voert vanaf de start van het nieuwe seizoen een wijziging in die specifiek gericht is op doelmannen die tijdens een wedstrijd medische verzorging nodig hebben.

Tijdens het voorbije WK werd al een regel ingevoerd waarbij veldspelers die op het terrein verzorgd werden, nadien één minuut naast het veld moesten blijven. Die maatregel bleek bijzonder doeltreffend. Plots verdwenen heel wat vermeende blessures, zeker bij ploegen die een voorsprong verdedigden.

Voor doelmannen gold die regel echter niet, omdat een ploeg onmogelijk zonder keeper verder kan spelen.

Doelman blijft, veldspeler moet eruit

Daar heeft het Professional Refereeing Department nu een creatieve oplossing voor gevonden. "Als een doelman door een blessure niet verder kan en verzorging moet krijgen, dan krijgt de coach tien seconden de tijd om een veldspeler aan te duiden die gedurende één minuut het veld moet verlaten in plaats van de doelman," luidt de toelichting van het Professional Refereeing Department.

Wordt er niet binnen de tien seconden een keuze gemaakt, dan volgt automatisch een sanctie. "Wanneer de timing van tien seconden niet nageleefd wordt, dan zal automatisch de aanvoerder van de ploeg het terrein gedurende één minuut moeten verlaten."



Lees ook... Dit zijn de ploegen voor de top zes in de Jupiler Pro League, maar slechts 3 teams maken kans op de landstitel›

Meteen van kracht in België

Opvallend is dat België niet wacht op een volgend seizoen of een internationale invoering. De nieuwe regel gaat al vanaf de eerste speeldag van de Jupiler Pro League in. Bovendien geldt ze niet alleen in het profvoetbal.

Het Professional Refereeing Department stelde voor om de maatregel onmiddellijk toe te passen in alle competities van de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Franstalige voetbalfederatie FFA. Alle betrokken organisaties gingen akkoord, waardoor de regel vanaf volgende week overal van kracht wordt.

Mogelijke impact op wedstrijden

De nieuwe maatregel kan coaches voor moeilijke keuzes plaatsen. Wanneer een doelman verzorging nodig heeft, moet de trainer razendsnel beslissen welke veldspeler tijdelijk het veld verlaat. Dat kan tactische gevolgen hebben, zeker in een spannende slotfase of wanneer een ploeg al met tien man speelt.

De verwachting is dat de regel, net als bij veldspelers op het WK, het aantal onnodige spelonderbrekingen zal verminderen. Tegelijk moeten scheidsrechters en trainers zich snel aanpassen aan deze nieuwe werkwijze, die vanaf de openingsspeeldag meteen op de proef zal worden gesteld.