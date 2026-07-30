Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak
Foto: © photonews
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Club Brugge blijft stevig doorduwen voor Lee Han-beom, maar voorlopig is een transfer nog niet afgerond. Dat blijkt ook uit een opvallende beslissing van FC Midtjylland, dat de Zuid-Koreaanse verdediger gewoon heeft opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel tegen Beşiktas.

Blauw-Zwart bracht de voorbije dagen een stevig bod uit op de 23-jarige centrale verdediger. Club zou bereid zijn om 9 miljoen euro op tafel te leggen, aangevuld met nog eens 1,5 miljoen euro aan bonussen. Bovendien zou Lee zelf al een persoonlijk akkoord bereikt hebben met de Belgische landskampioen.

Belangrijke match voor Midtjylland

Toch lijkt Midtjylland voorlopig geen haast te maken met een vertrek. De Deense club rekent nog altijd op de international voor de belangrijke Europese opdracht van donderdagavond. Midtjylland moet een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Beşiktaş proberen recht te zetten en coach Mike Tullberg selecteerde Lee gewoon voor de wedstrijdkern.

Dat is een opvallend signaal. Bij transfers die zich in de laatste fase bevinden, kiezen clubs er vaak voor om een speler uit voorzorg aan de kant te houden om blessures te vermijden. Midtjylland doet dat dus niet, wat erop kan wijzen dat de onderhandelingen nog niet volledig zijn afgerond of dat de club de verdediger absoluut nog wil gebruiken voordat een eventuele transfer wordt beklonken.

Club Brugge heeft hem als belangrijkste piste

Voor Club Brugge blijft Lee een belangrijke piste. De landskampioen is al geruime tijd op zoek naar extra defensieve versterking en ziet in de Zuid-Koreaan een speler met veel potentieel én internationale ervaring. De verwachting blijft dat de onderhandelingen de komende dagen worden voortgezet, al lijkt Midtjylland niet van plan om zich onder druk te laten zetten.

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Of Lee donderdag zijn laatste wedstrijd in Deense loondienst speelt, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. Feit is wel dat Club Brugge ondanks een miljoenenbod voorlopig nog geen groen licht heeft gekregen en dat de transfer daardoor nog altijd niet in kannen en kruiken is.

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