Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De terugwedstrijd tussen Anderlecht en Hammarby staat donderdagavond niet alleen sportief bol van de spanning. Al voor de aftrap kwam het in het centrum van Brussel al tot ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. De politie moest ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

In de nacht van woensdag op donderdag is het in het centrum van Brussel tot incidenten gekomen tussen supportersgroepen, waardoor de politie moest tussenkomen om verdere escalatie te vermijden, zo meldt Sudinfo.

De spanningen speelden zich vooral af rond de Beurs en het Sint-Goriksplein, twee drukbezochte plekken in de hoofdstad. Donderdagavond ontvangt Anderlecht het Zweedse Hammarby in het Lotto Park voor de terugmatch van de tweede voorronde van de Europa League, nadat het in de heenwedstrijd 1-1 werd.

Beursplein verzamelpunt voor supporters

Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene verzamelde zich laat op de avond een grote groep Hammarby-supporters op het Beursplein. In de buurt bevond zich ook een groep Anderlecht-fans. De sfeer werd gaandeweg grimmiger en mondde uit in meerdere opstootjes.

Rond middernacht werden op het Beursplein rookbommen afgestoken en vlogen provocaties over en weer. Omdat er op dat moment ook veel voorbijgangers en toeristen aanwezig waren, vroeg de politie eerst aan het publiek om de zone te verlaten, vooraleer ze ingreep.

Projectielen en gedrum tot na 1u

Bij de tussenkomst werden agenten volgens de politie geviseerd met projectielen en kregen ze te maken met verschillende momenten van gedrum en paniek in de massa. De eerste ploegen moesten tijdelijk terrein prijsgeven in afwachting van versterking. De rust keerde pas rond 1u30 terug, verklaarde Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene.

Lees ook... Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

De autoriteiten houden donderdag extra toezicht in en rond het Lotto Park om nieuwe incidenten te voorkomen, zowel voor, tijdens als na de Europese wedstrijd.

Sportieve inzet: Europa League of door naar de Conference League

Anderlecht en Hammarby trappen donderdag om 20u30 af. Als paars-wit eruit gaat tegen de Zweden, zakt het naar de derde voorronde van de Conference League-kwalificaties.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Hammarby live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Hammarby

Meer nieuws

Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

15:30
Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

14:45
DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

14:20
4
Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

15:01
1
UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

14:40
UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

14:36
4
'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

08:30
7
KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

14:00
Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

13:30
'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

13:00
Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

12:00
3
Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

11:30
3
LIVE Transfernieuws 30/7: Lenaerts jaartje weg

LIVE Transfernieuws 30/7: Lenaerts jaartje weg

11:45
Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

10:45
5
DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

11:00
23
'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

09:30
UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

UPDATE: Anderlecht stelt Antman officieel voor, contractdetails ook bekend

22:35
10
'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

10:30
6
Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

10:00
10
'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

09:00
15
'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

08:00
'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

07:30
Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

07:00
Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

Anderlecht-coach Vitor Bruno kruipt verrassend in underdogrol en gaat in op situatie Degreef en Cvetkovic

29/07
2
OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

23:20
UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

UPDATE: Tweeklapper voor Cercle, dat ex-Club-speler aantrekt en shopt bij Man City

22:55
1
Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

Niet alleen positie van T1 vacant: Antwerp wil technische staf nog verder verstevigen

22:20
"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

"Dan te voet naar Rome": transformatie bij KVM, met Raman als 1e spits en de droom dat sterkhouder blijft

21:50
8
'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

'Club Brugge tast in de buidel en betaalt miljoenen voor Zuid-Koreaan Lee Han-beom'

21:20
Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

Zorgwekkende trend in Belgisch voetbal wordt duidelijk: ook Club Brugge probeert mee op de trein te springen

19:00
2
UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

UPDATE: Charleroi rondt (dure) transfer van Cissé af

20:51
5
De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

De Mil rekent op twee zaken om zich met Gent te kwalificeren, maar veelbesproken Kanga is groot vraagteken

20:50
7
Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

Lommel SK shopt in Italië en wil met ex-jeugdspeler van PSG zijn mannetje staan in de Jupiler Pro League

20:20
Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

Pro League en DAZN stoppen juridisch geschil en gaan zelfs voor een veel langere samenwerking

19:20
1
Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

Lewandowski kon 200 miljoen euro gaan verdienen, maar... weigerde hierom

18:20
7
Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union

16:00
142

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Ronde 2
Hammarby Hammarby 1-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsø IL Tromsø IL 0-1 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-1 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 19:00 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 19:00 Tromsø IL Tromsø IL
Anderlecht Anderlecht 20:30 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 21:00 Sankt Gallen Sankt Gallen

Nieuwste reacties

Dominique Praets Dominique Praets over Nieuwe wending in WK-controverse rond Argentinië: tegenstander werd verkeerd van het veld gestuurd TatstOn TatstOn over Anderlecht - Hammarby: - TatstOn TatstOn over DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen" BFL BFL over Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong filip hendrix filip hendrix over Union heeft héél veel haast: WK-ganger op de radar E. Stoefs E. Stoefs over Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg TIGERMANIA TIGERMANIA over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ rafke pafke rafke pafke over Ivan Leko maakt zich grote zorgen over Belgisch voetbal door dominantie Club Brugge en Union QuickPick QuickPick over L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue Albert Dupont Albert Dupont over Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved