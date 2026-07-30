Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

De terugwedstrijd tussen Anderlecht en Hammarby staat donderdagavond niet alleen sportief bol van de spanning. Al voor de aftrap kwam het in het centrum van Brussel al tot ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. De politie moest ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

In de nacht van woensdag op donderdag is het in het centrum van Brussel tot incidenten gekomen tussen supportersgroepen, waardoor de politie moest tussenkomen om verdere escalatie te vermijden, zo meldt Sudinfo.

De spanningen speelden zich vooral af rond de Beurs en het Sint-Goriksplein, twee drukbezochte plekken in de hoofdstad. Donderdagavond ontvangt Anderlecht het Zweedse Hammarby in het Lotto Park voor de terugmatch van de tweede voorronde van de Europa League, nadat het in de heenwedstrijd 1-1 werd.

Beursplein verzamelpunt voor supporters

Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene verzamelde zich laat op de avond een grote groep Hammarby-supporters op het Beursplein. In de buurt bevond zich ook een groep Anderlecht-fans. De sfeer werd gaandeweg grimmiger en mondde uit in meerdere opstootjes.

Rond middernacht werden op het Beursplein rookbommen afgestoken en vlogen provocaties over en weer. Omdat er op dat moment ook veel voorbijgangers en toeristen aanwezig waren, vroeg de politie eerst aan het publiek om de zone te verlaten, vooraleer ze ingreep.

Projectielen en gedrum tot na 1u

Bij de tussenkomst werden agenten volgens de politie geviseerd met projectielen en kregen ze te maken met verschillende momenten van gedrum en paniek in de massa. De eerste ploegen moesten tijdelijk terrein prijsgeven in afwachting van versterking. De rust keerde pas rond 1u30 terug, verklaarde Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene.



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De autoriteiten houden donderdag extra toezicht in en rond het Lotto Park om nieuwe incidenten te voorkomen, zowel voor, tijdens als na de Europese wedstrijd.

Sportieve inzet: Europa League of door naar de Conference League

Anderlecht en Hammarby trappen donderdag om 20u30 af. Als paars-wit eruit gaat tegen de Zweden, zakt het naar de derde voorronde van de Conference League-kwalificaties.