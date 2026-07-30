'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht is zich volop aan het versterken binnen de ken. Dat doen ze met een aantal interessante aanwinsten. Er kwamen er al vier en er is een vijfde op komst, maar ook voor de Futures wordt er stevig doorgewerkt.

De zomerse transferperiode draait ook in België op volle toeren, en dat geldt niet alleen voor de A-kern. Clubs vullen ook hun reserven of tweede teams aan met jonge spelers die vaak meteen op professioneel niveau willen doorbreken.

Sporting Anderlecht lijkt een nieuwe aanwinst te hebben voor zijn RSCA Futures in de Challenger Pro League. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri staat de 20-jarige Willsem Boussaid op het punt neer te strijken in Neerpede. Boussaid is van oorsprong Frans-Algerijns en komt over als een dynamische aanvaller die op meerdere offensieve posities inzetbaar is.

RSC Anderlecht wil Willsem Boussaid in huis halen

Opgeleid als rechtsbuiten, maar technisch genoeg om ook op andere aanvalslijnen uit de voeten te kunnen, groeide Boussaid op in Créteil, aan de rand van Parijs. Hij doorliep de jeugd van verschillende Île-de-France-clubs, onder meer US Lusitanos Saint-Maur en RC Joinville, en stapte in 2021 over naar de opleiding van RC Strasbourg.

Na een periode bij SCO Angers tekende hij afgelopen december bij La Berrichonne de Châteauroux, na vijf maanden zonder club. In de tweede seizoenshelft kwam de ex-jeugdinternational van Frankrijk—die in 2022 nog actief was in de kwalificaties voor het EK U17 maar intussen voor Algerije heeft gekozen—vijftien keer in actie in National 1 (het toekomstige Ligue 3). Zijn statistieken? Geen doelpunten, één assist.

Wat ziet RSC Anderlecht in Willsem Boussaid?

De komst van Boussaid hangt samen met de verschuivingen binnen de A-kern van Anderlecht. De club promoveerde de voorbije maanden meerdere jonge aanvallers naar het eerste elftal, zoals Jayden Onia Seke en Joshua Nga Kana, die zelfs in de heenwedstrijd van de Europa League-voorronde tegen Hammarby minuten maakten. Daardoor ontstaat er ruimte en de nood aan diepte in de Futures-selectie — een plek waar Boussaid naar alle waarschijnlijkheid kan uitgroeien.

Voorafgaand aan zijn vermoedelijke transfer naar Brussel had Boussaid ook interesse van Guingamp en RC Lens. Dat meerdere Franse clubs hem volgden, bevestigt zijn potentieel. Voor Anderlecht betekent zijn komst een investering in snelheid en flexibiliteit op de flank van het tweede team, met het oog op zowel competitie in de Challenger Pro League als mogelijke doorstroom naar de A-kern.

Of Boussaid zich snel zal aanpassen aan het Belgische voetbal en door kan stoten naar de eerste ploeg, blijft afwachten. Zijn profiel past in ieder geval bij de manier waarop Anderlecht de jongere lichting structureel wil inzetten: kansen bieden via de Futures en jongeren klaarstomen voor het topniveau.

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