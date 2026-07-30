Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg
Foto: © photonews
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Standard lijkt zijn zevende zomeraanwinst beet te hebben. De Rouches staan op het punt om Sylvester Jasper over te nemen van het Servische FK Železničar Pančevo. De 24-jarige Bulgaarse flankaanvaller zal donderdag naar Luik afreizen om zijn transfer af te ronden.

Na het vertrek van Grejohn Kyei, die zijn contract in onderling overleg liet ontbinden, bleef Standard op zoek naar extra aanvallende impulsen. Die lijken nu gevonden in Jasper, een veelzijdige aanvaller die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan en ook centraal in de aanval inzetbaar is.

Volgens verschillende berichten bereikt Standard een akkoord met de Servische club over een transfersom van ongeveer één miljoen euro. Jasper zou in Luik een contract voor drie seizoenen ondertekenen, met een optie op een extra jaar.

Jasper koos resoluut voor Standard

De Bulgaar stond ook in de belangstelling van Zulte Waregem, maar toen Standard zich meldde, was de keuze snel gemaakt. Jasper wilde vanaf de eerste contacten graag naar Sclessin trekken en bereikte al snel een persoonlijk akkoord met de Luikse club.

Voor de aanvaller betekent de overstap een nieuwe stap in zijn carrière. Hij ging zijn laatste contractjaar in bij Železničar Pančevo en was op zoek naar een competitie waarin hij zich verder kon ontwikkelen. Standard kon hem daarbij - met Marc Wilmots als onderhandelaar - het beste project voorleggen. 

Eerste Bulgaar bij Standard

Vincent Euvrard krijgt er zo een speler bij die voor extra creativiteit en snelheid moet zorgen. Jasper staat bekend als een aanvaller die graag de diepte zoekt, zijn rechtstreekse tegenstander opzoekt en met zijn dribbels voor gevaar kan zorgen. Daarmee biedt hij een ander profiel dan de eerder aangetrokken Salieu Drammeh.

Opvallend is ook dat Jasper de eerste Bulgaarse speler uit de geschiedenis van Standard zou worden. Voor hij zijn beslissing nam, informeerde hij zich bovendien over de club bij Marlon Fossey, met wie hij in het verleden samenspeelde in de jeugdopleiding van Fulham.

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Standard
Zeleznicar Pancevo
Sylvester Jasper

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