Straf verhaal! Zoon van ex-profvoetballer beleeft horrormoment op het veld

Wat een gewone oefenwedstrijd moest worden, veranderde voor Liam Dello in een nachtmerrie. De 18-jarige verdediger verloor plots het bewustzijn op het veld, belandde in het ziekenhuis en speelt vandaag opnieuw voetbal dankzij een implanteerbare hartmonitor.

Oefenwedstrijd eindigt in drama

Het oefenduel tussen Eendracht Termien en KRC Genk, dat drie weken geleden op een 1-5-zege voor de Limburgers eindigde, zal Liam Dello nooit vergeten. De jonge verdediger, die deze zomer overkwam van Belisia, zakte tijdens zijn invalbeurt plots bewusteloos in elkaar.

"Tijdens mijn invalbeurt zeeg ik neer. Ik verloor het bewustzijn en kwam slechts bij positieven in de kleedkamer. Van het bewuste moment heb ik geen enkele herinnering," vertelde Dello aan Het Belang van Limburg. De eerste schrik was groot, al bleek na uitgebreid onderzoek dat er geen ernstige hartafwijking werd vastgesteld.

Vijf dagen ziekenhuis en een hartchip

Na het incident volgden meteen verschillende onderzoeken. Liam verbleef ruim vijf dagen in het ziekenhuis, waar artsen een MRI-scan en bijkomende onderzoeken uitvoerden. Uiteindelijk kreeg hij een implanteerbare hartritme-monitor, die via een kleine ingreep werd geplaatst.

"Mijn hartfunctie wordt met een app voortdurend gemonitord. Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, dan wordt dat doorgestuurd naar het ziekenhuis. Met mijn hart is echter alles in orde," aldus Dello.

Dankzij die opvolging konden de artsen hem relatief snel opnieuw groen licht geven om te sporten. Na verschillende loopsessies werkte hij inmiddels alweer volledige trainingen af.





Eerste wedstrijd na de schrik

Woensdag maakte Dello zijn rentree tijdens de bekerwedstrijd van Eendracht Termien tegen Esperanza Pelt. De centrale verdediger speelde de laatste twintig minuten en hield daar een positief gevoel aan over.

Hoewel hij toegeeft dat de extra sprinten na afloop stevig doorwogen, was vooral het gevoel om opnieuw op het veld te staan belangrijk. Termien knokte zich bovendien van een 1-2-achterstand terug naar een 2-2-gelijkspel, al beseft de ploeg dat de voorbereiding voorlopig nog niet overtuigend verloopt.

In de voetsporen van vader Robbie

Liam Dello is de zoon van Robbie Dello, die als profvoetballer jarenlang uitkwam voor STVV. Liam genoot zelf zijn jeugdopleiding bij de Truiense club tot zijn vijftiende en zette daarna zijn ontwikkeling verder bij Belisia. Deze zomer koos hij bewust voor Eendracht Termien om meer speelminuten te verzamelen.

Daarnaast kan hij rekenen op de ervaring van trainer Glenn Neven, die zelf jarenlang centraal verdediger was in het Belgische profvoetbal. Met de steun van zowel zijn coach als zijn vader wil Dello zich na zijn angstige ervaring opnieuw volledig op zijn sport richten. De grootste overwinning heeft hij alvast geboekt: opnieuw zonder angst op het voetbalveld staan.