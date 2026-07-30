UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

De zoektocht naar een tegenstander voor Gianni Infantino lijkt niet eenvoudiger te worden. De FIFA-voorzitter ligt deze zomer zwaar onder vuur na verschillende controverses rond het WK in Noord-Amerika en de plannen om commerciële rechten van het WK deels open te stellen voor private investeerders.

Binnen UEFA klinkt steeds meer kritiek, maar een gedroomde uitdager lijkt voorlopig niet van plan om de strijd aan te gaan. Nasser Al-Khelaifi werd de voorbije dagen genoemd als een mogelijke kandidaat om Infantino uit te dagen tijdens de volgende FIFA-presidentsverkiezingen in maart.

De voorzitter van Paris Saint-Germain en de Europese cluborganisatie ECA werd gezien als een van de weinige figuren met voldoende invloed, netwerk en financiële slagkracht om een echte concurrent te vormen voor de Zwitser.

Toch zal Al-Khelaifi geen gooi doen naar de macht bij FIFA. Volgens mensen uit zijn omgeving heeft de Qatarees geen enkele ambitie om de opvolger van Infantino te worden.

"Nasser heeft absoluut geen ambitie, geen intentie en geen interesse in deze functie bij FIFA. Hij zal de internationale en Europese voetbalinstanties blijven ondersteunen", klinkt het vanuit zijn entourage.

Kritiek op FIFA groeit

De naam van Al-Khelaifi werd vooral genoemd omdat hij zich eerder kritisch uitliet over bepaalde ontwikkelingen binnen het wereldvoetbal. Als voorzitter van PSG én van de European Club Association vertegenwoordigt hij een groot deel van de Europese topclubs, die zich steeds meer zorgen maken over de plannen van FIFA.





De mogelijke verkoop van commerciële belangen rond toekomstige WK's zorgde voor grote onrust. UEFA reageerde scherp en stelde dat FIFA een grens heeft overschreden. Ook verschillende nationale bonden uitten hun bezorgdheid over de manier waarop de plannen tot stand kwamen.

Toch blijft Infantino voorlopig stevig in het zadel. De FIFA-voorzitter kan rekenen op veel steun van voetbalbonden uit onder meer Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Daardoor wordt het moeilijk voor een Europese uitdager om voldoende stemmen achter zich te krijgen.

UEFA blijft zoeken naar alternatief

Ondanks het afhaken van Al-Khelaifi wil UEFA niet zomaar de strijd opgeven. De Europese voetbalbond blijft op zoek naar een kandidaat die het kan opnemen tegen Infantino en zijn groeiende invloed binnen FIFA.

De komende maanden worden dan ook cruciaal. Europa zal niet alleen een sterke kandidaat moeten vinden, maar ook steun moeten zoeken buiten het eigen continent. Zonder steun van andere confederaties lijkt een machtswissel bij FIFA immers bijzonder moeilijk.