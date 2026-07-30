Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League

De transferperiode is nog niet afgelopen, maar de contouren van de Jupiler Pro League 2026-2027 worden stilaan duidelijk. Maar wie zal moeten vechten voor het behoud in het komende seizoen?

Op basis van de huidige selecties, de inkomende en vertrekkende transfers en de algemene kwaliteit van de kernen lijken vooral zes clubs zich te moeten opmaken voor een zware strijd tegen degradatie. Uiteraard kan de transferdeadline de kaarten nog gedeeltelijk herschikken.

OH Leuven heeft voldoende kwaliteit, maar weinig marge

OH Leuven lijkt op papier over voldoende kwaliteit te beschikken om zich te handhaven, maar de Leuvenaars behoren niet tot de ploegen die zich deze zomer spectaculair versterkten. De kern is degelijk, al ontbreekt het soms aan creativiteit en scorend vermogen. Wanneer enkele sterkhouders uit vorm raken of blessures oplopen, kan het seizoen plots een stuk moeilijker worden. Toch lijkt de club voldoende ervaring te hebben om uiteindelijk boven de gevarenzone te eindigen.

Lommel wil verrassen

Lommel begint als promovendus zonder uitgesproken ambities voor een plaats in de linkerkolom. De Limburgers beschikken over talent en profiteren van de knowhow binnen de City Football Group, maar de stap van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League is groot. Het behoud lijkt dan ook de absolute prioriteit. Het verleden leert dat verrassingen nooit uitgesloten zijn. Als Lommel snel punten sprokkelt tegen rechtstreekse concurrenten en van het eigen stadion een moeilijk te nemen vesting maakt, heeft de club zeker de kwaliteiten om zich te handhaven in de hoogste afdeling..

Cercle Brugge begint alweer aan een nieuw verhaal

Volgens Transfermarkt verloor Cercle Brugge opnieuw meerdere bepalende spelers tijdens de zomermercato. Dat past binnen het bekende ontwikkelingsmodel van de vereniging, maar betekent ook dat trainer en spelersgroep opnieuw vanaf nul automatismen moeten opbouwen. Jonge talenten beschikken over veel potentieel, al ontbreekt vaak de ervaring om moeilijke periodes zonder schade door te komen. Daardoor dreigt Cercle opnieuw in de onderste regionen terecht te komen.

La Louvière rekent op teamspirit

La Louvière koos niet voor een opvallende transferzomer, maar vertrouwt grotendeels op de spelersgroep die er is. Dat levert een hechte ploeg op, maar de stap naar de Jupiler Pro League blijft ook in het tweede seizoen bijzonder groot. Vooral tegen clubs met meer individuele kwaliteit zal elke fout genadeloos worden afgestraft. Als het collectief overeind blijft, kan behoud mogelijk zijn, maar eenvoudig wordt dat allerminst.





SK Beveren heeft nog werk op de transfermarkt

SK Beveren promoveerde met veel ambitie, maar beschikt voorlopig nog over een kern waarin ervaring op het hoogste niveau schaars is. Vooral achterin en in de breedte lijken nog enkele versterkingen noodzakelijk. De club beschikt over talent en een duidelijke visie, maar zonder extra kwaliteit dreigt het een seizoen te worden waarin vrijwel elke wedstrijd een gevecht om punten wordt.

KV Kortrijk lijkt momenteel de grootste degradatiekandidaat

KV Kortrijk keerde terug naar de hoogste afdeling, maar lijkt volgens de huidige situatie nog niet volledig gewapend voor het niveau van de Jupiler Pro League. De club zal hopen dat enkele ervaren spelers opnieuw hun beste niveau halen en dat eventuele late transfers nog voor extra kwaliteit zorgen. Gebeurt dat niet, dan dreigt Kortrijk een bijzonder moeilijk seizoen tegemoet te gaan. Op basis van de huidige selecties lijkt de club dan ook de grootste kandidaat om onderaan te eindigen.

De transferdeadline kan alles veranderen

Voorspellingen blijven altijd een momentopname. De transfermarkt sluit pas later deze zomer en verschillende clubs werken nog aan inkomende en uitgaande transfers. Eén doelpuntenmaker, een ervaren centrale verdediger of een kwaliteitsvolle doelman kan het verschil maken tussen een zorgeloos seizoen en een strijd tegen degradatie. Op basis van de huidige situatie lijken OH Leuven, Lommel, Cercle Brugge, RAAL La Louvière, SK Beveren en KV Kortrijk echter de zes ploegen die het meeste werk zullen hebben om zich veilig te spelen.