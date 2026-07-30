Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Wie treft schuld voor de blamage van KRC Genk tegen Leverkusen? Thorup spreekt klare taal
Foto: © photonews
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KRC Genk kreeg een stevige tik te verwerken op bezoek bij Bayer Leverkusen. De 4-0-nederlaag legde de werkpunten genadeloos bloot, maar coach Jess Thorup weigert na de blamage met een beschuldigende vinger te wijzen.

Leverkusen toont het niveauverschil

KRC Genk beleefde een bijzonder moeilijke namiddag in Duitsland. Tegen Bayer Leverkusen, een vaste waarde in de Europese top, werd al snel duidelijk dat de Limburgers nog niet klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Vooral tijdens het openingskwartier kwam Genk amper aan voetballen toe. Leverkusen combineerde vlot, vond voortdurend de vrije man en speelde met een hoog tempo waar de Belgische vicekampioen geen antwoord op had.

Na de vroege storm herstelde het evenwicht enigszins, maar echt gevaar creëren lukte nauwelijks. Ook eerder in de voorbereiding bleef de offensieve productie beperkt, onder meer tegen AZ, waar Heymans een strafschop miste.

Thorup zoekt geen zondebok

Volgens Jess Thorup is de zware nederlaag geen reden om spelers individueel aan te pakken. "We hebben ervoor gekozen om tegen heel zware tegenstrevers te spelen in de voorbereiding", verklaarde de Deense coach aan Het Belang van Limburg. "Dit Leverkusen is Europese subtop. Het verschil in kwaliteit was duidelijk, op alle vlakken."

Thorup benadrukte dat de voorbereiding niet ideaal verliep. Verschillende spelers, net als de trainer zelf, sloten pas laat aan door interlands, transfers of vakantie. Daardoor mist de ploeg nog automatismen en wedstrijdritme. "Het heeft nu ook geen zin om jongens met de vinger te wijzen, iedereen weet wel waar we staan en wat er beter moet."

Nog veel werk richting competitiestart

De oefennederlaag komt op een ongelukkig moment, want de competitiestart nadert snel. Zondag wacht nog een oefenduel tegen FC Twente, dat vermoedelijk met een onervaren selectie aantreedt vanwege Europese verplichtingen. Dat duel moet vooral opnieuw vertrouwen geven.

Thorup hoopt dat zijn ploeg daar offensief meer kan tonen en opnieuw het goede gevoel terugvindt. De coach gelooft dat positieve resultaten het vertrouwen van de spelers kunnen versterken en zo ook de prestaties op het veld zullen verbeteren.

Geen paniek, maar wel duidelijke signalen

Hoewel een 4-0-nederlaag altijd hard aankomt, hoeft volgens Thorup niet alles negatief te worden bekeken. Net daarom koos Genk bewust voor zware tegenstanders in de voorbereiding. Zulke wedstrijden leggen genadeloos bloot waar een ploeg nog tekortschiet. De technische staf weet nu dat er nog werk is op het vlak van balcirculatie, pressing en beslissingsvermogen.

De schuld voor de nederlaag ligt volgens Thorup dan ook niet bij één speler of één linie. De oefenwedstrijd was vooral een confronterende les die duidelijk maakte hoeveel stappen Genk nog moet zetten om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

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