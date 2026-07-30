'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'
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Diverse Belgische ploegen vissen al eens in dezelfde vijver als het aankomt op het in huis halen van nieuwe spelers. Het is deze week niet anders als het gaat over Nikoloz Dadiani. Al zijn er ook buitenlandse kapers op de kust voor de jonge speler uit Georgië.

De competitiestart komt steeds dichterbij. Dit weekend is er al de Belgische Supercup op vrijdagavond in Jan Breydel tussen Club Brugge en Union SG. Een week later beginnen ook de zestien andere eersteklassers aan hun nieuw avontuur.

Heel wat ploegen hebben nog het nodige werk aan de winkel, want de selecties zijn nog verre van volledig. En ook de komende dagen zal er nog veel moeten gebeuren om echt helemaal klaar te zijn voor de strijd, zo lijkt het wel.

Charleroi, Zulte Waregem en Lommel willen speler uit Georgië in huis halen

Volgens onze informatie hebben onder meer Sporting Charleroi, Zulte Waregem en Lommel concreet interesse getoond in Nikoloz Dadiani. Dat is een jongeling, die toch al wat ervaring heeft opgedaan en zo meteen een meerwaarde zou kunnen zijn voor zijn potentiële nieuwe ploeg.

Nikoloz Dadiani is een 21-jarige Georgische verdedigende middenvelder die zijn wedstrijden momenteel afwerkt bij Iberia 1999 in Georgië. Voor een speler op zijn positie zijn de cijfers an sich wel opvallend: hij speelde ondertussen al 82 profwedstrijden, en daarin goed voor zeven goals en acht assists. Hij sleepte met zijn club de landstitel binnen in de twee voorbije seizoenen en is ook een vaste waarde bij de Georgische beloftenploeg.

Kapers op de kust voor Dadiani: ook interesse uit Italië, Portugal en Frankrijk onder meer

De interesse beperkt zich niet tot België. Italiaanse, Portugese en Franse clubs zouden Dadiani ondertussen ook op de voet volgen. Afgelopen woensdag startte hij nog in de terugwedstrijd tegen Slovan Bratislava in de voorrondes van de Champions League. Na een 2-0 overwinning tegen Bratislava in de heenwedstrijd werd nu ook 1-1 gelijkgespeeld in de terugwedstrijd tegen de Slowaken. 

Daardoor hebben ze zich weten te plaatsen voor een volgende voorronde in de Champions League. Er waren scouts van verschillende topclubs aanwezig op dat duel, waaronder ook mensen van bijvoorbeeld Manchester City. Ook Paris FC zit achter de veren van de speler - en zij zijn kapitaalkrachtig. Ze zagen Dadiani een goede wedstrijd spelen op linksmidden en in negentig minuten een gele kaart pakken, maar geen goal of assist maken.

Charleroi en Zulte Waregem lijken er zin in te hebben

Als de City Group zich roert, dan is de naam van Lommel ook snel genoemd - zeker nu de Limburgers op het hoogste niveau acteren lijkt er qua inkomende deals vanuit de City Group wel wat mogelijk. Ook Essevee heeft zijn scouts uitgestuurd, terwijl Charleroi ondertussen al concreet is en een bod van 300.000 euro zou overwegen. Daarbij zouden ze ook nog eens een pittig percentage willen besteden aan een eventuele doorverkoop. 

Iberia 1999 zou volgens ons bereid zijn de speler te laten gaan voor een vergoeding in de buurt van 500.000 tot 600.000 euro. Dadiani heeft een contract tot 31 december 2026, maar via allerhande opties zou dat nog kunnen worden verlengd. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer 350.000 euro, waardoor hij een koopje kan zijn voor verschillende Belgische teams. We volgen de situatie op de voet op.

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