Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer
Foto: © photonews
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Het lijkt stilaan einde verhaal voor Cisse Sandra bij Club Brugge. De 22-jarige middenvelder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2027, maar een verlenging is niet aan de orde. Hij kan er niet genoeg speelminuten verzamelen.

Daardoor groeit de kans dat blauw-zwart deze zomer meewerkt aan een transfer, met Westerlo als belangrijkste kandidaat. De Kemphanen hebben concrete interesse in Sandra en de gesprekken tussen beide partijen verlopen positief.

Op weg naar Westerlo

Een definitief akkoord is er nog niet, maar alle betrokkenen bekijken de mogelijkheden. Voor Club Brugge is het bovendien hét moment om nog een transfersom te ontvangen. Blijft Sandra, dan dreigt hij volgend jaar transfervrij te vertrekken.

Het jeugdproduct van Club Brugge gold jarenlang als een van de grootste talenten van de club. Philippe Clement liet hem in 2021 zelfs debuteren in de Champions League tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Toch slaagde Sandra er nooit in om definitief door te breken in de hoofdmacht.

Sandra wou zich bewijzen bij Club Brugge

Na uitleenbeurten aan Excelsior en Willem II keerde hij vorige zomer fysiek sterker terug naar Brugge. Vastberaden om zijn kans te grijpen, weigerde hij nog een nieuwe uitleenbeurt. Die kans kwam er echter nauwelijks. Met Raphael Onyedika, Hans Vanaken en Aleksandar Stankovic stond het Brugse middenveld grotendeels vast, waardoor speelminuten schaars bleven.

Toch gaf Sandra zich nooit gewonnen. Ook toen hij onder Ivan Leko een tijd uit de selectie verdween, bleef hij hard werken. Die professionele ingesteldheid werd uiteindelijk beloond met nieuwe kansen tijdens de play-offs, waarin hij opnieuw enkele basisplaatsen kreeg.

Ondanks die heropleving lijkt zijn toekomst niet langer in het Jan Breydelstadion te liggen. De concurrentie op het middenveld is alleen maar groter geworden, met onder meer Félix Lemaréchal, Hugo Vetlesen en zomeraanwinst Cheveyo Tsawa als extra opties voor Leko.

Voor Westerlo kan Sandra dan weer een interessante versterking worden. De club heeft de voorbije jaren een reputatie opgebouwd als ideale tussenstap voor jonge spelers die op zoek zijn naar veel speelminuten en zich opnieuw in de kijker willen spelen. 

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