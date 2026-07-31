De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

Nog voor de aftrap tegen Hammarby werd duidelijk dat Anderlecht een trainer had aangesteld met een totaal andere uitstraling dan zijn voorgangers. Negentig minuten later was dat gevoel alleen maar bevestigd.

Vitor Bruno coachte, dirigeerde, vierde, analyseerde en wist vooral het Lotto Park opnieuw in vuur en vlam te zetten. Precies dat is wat het bestuur deze zomer zocht.

De eerste helft was nochtans allesbehalve overtuigend. Anderlecht voetbalde te traag, verloor te veel duels en trok met een achterstand de kleedkamer in. Vanuit de tribunes klonk ongenoegen en de fluitconcerten logen er niet om.

Na de rust sloeg de sfeer echter volledig om. Dankzij de snelle gelijkmaker van Danylo Sikan en een veel agressiever Anderlecht ging het Lotto Park massaal achter de ploeg staan. Het resultaat was een indrukwekkende tweede helft die uitmondde in een 3-1-overwinning en kwalificatie voor de volgende voorronde van de Europa League.

Bruno zag meteen waar het fout liep

Na afloop legde Vitor Bruno haarfijn uit waarom zijn ploeg na de pauze zo'n ander gezicht liet zien. "Het lag niet zozeer aan de spitsen in de eerste helft, maar aan de jongens daarachter", analyseerde hij. "Als je druk wil zetten, moet je dat als ploeg doen. In de tweede helft begonnen we collectief hoger te pressen en was er veel meer aansluiting tussen de linies. Over die tweede helft kan ik alleen maar tevreden zijn."

Ook de steun van de supporters bleef de Portugese coach niet onopgemerkt. "De fans waren fantastisch. Dit wil ik elke wedstrijd zien. Maar dat zal ook van ons afhangen. Als wij de juiste energie en intensiteit tonen, zullen zij er altijd achter staan."



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Passie langs de zijlijn

Wie Vitor Bruno tijdens de wedstrijd bezig zag, kreeg meteen een beeld van zijn persoonlijkheid. De Portugees stond geen seconde stil, coachte voortdurend, stuurde zijn spelers bij en leefde intens mee met elke fase van de wedstrijd.

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Bij de 3-1 van Nathan De Greef kon hij zijn emoties niet meer bedwingen. Bruno sprintte het veld op om samen met zijn spelers de beslissende treffer te vieren. Na het laatste fluitsignaal trok hij vervolgens naar de spionkop, waar hij al dansend de supporters bedankte voor hun steun. Het zijn beelden die de voorbije jaren zelden te zien waren in het Lotto Park.

Emotioneel én analytisch

Opvallend genoeg verdween die emotie na de wedstrijd volledig naar de achtergrond. Op de persconferentie verscheen een rustige en analytische Bruno, die niet sprak over individuele helden, maar over collectieve afspraken, pressing en de dynamiek binnen zijn ploeg.

Net daarin schuilt misschien wel zijn grootste kracht. Tijdens de wedstrijd straalt hij passie, vuur en enthousiasme uit, terwijl hij achteraf met een heldere blik uitlegt waarom iets wel of niet werkte.

Het is precies dat totaalpakket waar Anderlecht naar op zoek was na vorig seizoen. Een trainer die niet alleen een duidelijke voetbalvisie heeft, maar die ook langs de zijlijn energie uitstraalt, de supporters kan meeslepen en zijn spelers voortdurend beter probeert te maken.