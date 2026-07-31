Deal is nu helemaal rond: Club Brugge vangt miljoenen, speler naar Barcelona

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Jesse Bisiwu staat nu echt wel op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles rond. De medische keuring is ondertussen ook al achter de rug.