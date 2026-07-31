Deal is nu helemaal rond: Club Brugge vangt miljoenen, speler naar Barcelona
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Jesse Bisiwu staat nu echt wel op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles rond. De medische keuring is ondertussen ook al achter de rug.
Jesse Bisiwu duikt op in Barcelona
Beelden van Jesse Bisiwu in Barcelona zijn intussen opgedoken op sociale media. De speler is daadwerkelijk naar daar afgezakt om zijn contract bij de Catalaanse club te ondertekenen, nadat hij met succes zijn medische tests aflegde. Daarmee verlaat hij Club Brugge nu echt wel definitief.
Hij werd gespot terwijl hij de Ciutat Esportiva verliet, nadat hij vermoedelijk zijn contract had getekend. Volgens Diario zou hij op 8 augustus zijn debuut kunnen maken tegen Udinese of Nottingham Forest. Vanavond speelt FC Barcelona een oefenwedstrijd tegen Birmingham (20u45), maar Jesse Bisiwu zal uiteraard nog niet in actie komen.
👋✍️ Se marcha de la Ciutat Esportiva Jesse Bisiwu tras firmar su contrato con el Barça— SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) July 31, 2026
Aún no está descartado que Deco viaje junto al belga a Birmingham hoy mismo para ver el partido 👀
📽️ @juliclaramunt pic.twitter.com/rYJZXAeb13
Jesse Bisiwu staat nu echt wel op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles rond. De medische keuring is ondertussen ook al achter de rug.
Barcelona betaalt zo goed als zeker om en bij de tien miljoen euro voor Jesse Bisiwu. Club Brugge bedingt daarnaast ook nog twintig procent op een toekomstige meerwaarde bij een doorverkoop. Alle papierwerk is ondertussen in orde.
Bisiwu zal in Barcelona een contract voor vijf jaar zal tekenen. Eerst moeten nog enkele formaliteiten afgerond worden. De reis naar Catalonië is ondertussen al achter de rug en dat telt dus ook voor de medische tests. Enkel de ondertekening van het contract rest nog.
Jesse Bisiwu ruilt Club Brugge in voor FC Barcelona
Transfermarktexpert Sacha Tavolieri meldt dat Jesse Bisiwu de verplichte medische keuring heeft ondergaan in aanloop naar zijn overstap naar FC Barcelona. De Belgische speler is geslaagd voor de keuring en staat nu op het punt officieel speler van de Catalaanse club te worden.
Naar verwachting zal hij volgende week officieel aan de pers worden gepresenteerd, en niet dit weekend. Op 18-jarige leeftijd staat Jesse Bisiwu daarmee voor een belangrijke stap in zijn carrière. Tot nu toe heeft de aanvaller nog nooit buiten België gespeeld, want hij doorliep de jeugdopleiding van OH Leuven en maakte vervolgens de overstap naar Club Brugge.
Club Brugge slaat bijzonder stevige slag
Voor Club Brugge is dit financieel een bijzonder interessante deal. Bisiwu heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 800.000 euro, maar levert nu dus meer dan tien keer dat bedrag op. Daar kan later nog extra geld bijkomen als Barcelona hem opnieuw met winst verkoopt.
Opvallend is dat Bisiwu Club Brugge verlaat zonder ooit officieel te debuteren voor de A-ploeg. Hij kwam wel 36 keer in actie voor Club NXT en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. De jonge flankspeler stond al langer bekend als een groot talent en verzamelde ook caps bij verschillende Belgische nationale jeugdploegen.
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