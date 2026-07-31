Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan
Foto: © photonews
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Het WK spelen én tegelijk vader worden. Het was een bijzondere maand voor Jérémy Doku. Daarover gaat hij nu stevig praten in een uitgebreid interview. Een teaser is alvast gedeeld.

Jeremy Doku heeft op zijn sociale kanalen een korte teaser gedeeld van een langere video en podcast die zondag zal verschijnen. Voor het eerst praat de flankaanvaller van Manchester City daarin openlijk over het WK 2026. Centraal in de teaser staat de geboorte van zijn eerste kind, Praise, die plaatsvond net vóór de groepswedstrijd van België tegen Iran.

Vanaf het begin van het WK was de naderende bevalling van Doku's partner, Shireen, onderwerp van gesprek. Het toernooi moest eigenlijk bevestigen dat Doku tot de beste spelers ter wereld behoort, maar zijn openingsmatch tegen Egypte verliep allesbehalve volgens plan. Achteraf bleek dat hij met een luchtweginfectie worstelde, waardoor hij niet op volle kracht kon presteren.

Wat er gebeurde na die eerste wedstrijd

Doku beschrijft hoe de fysieke malaise toen snel erger werd. "Ik voelde pijn sterker dan ooit tevoren, ik had de neiging om te huilen, ik kon me niet bewegen en ben naar de spoedafdeling geweest", zegt hij in de teaser. Kort daarna kreeg hij te horen dat zijn vrouw haar vliezen had gebroken. "Ik zei meteen dat ik naar mijn kind moest gaan", vervolgt hij. De rest? Dat komen we zondag te weten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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