DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis
Foto: © photonews
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SK Beveren heeft opnieuw uitgehaald. Het heeft nu ook de 22-jarige doelman Milan De Schutter weten te contracteren. Daarmee blijven ze in het Waasland stevige transfers doen.

Milan De Schutter is de nieuwste aanwinst van SK Beveren. De 22-jarige doelman tekent op de Freethiel een contract tot 2028. De Schutter genoot zijn jeugdopleiding bij verschillende lokale clubs. Op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in eerste provinciale bij KVV Vosselaar.

Contract na stage bij Beveren

Via KFC Turnhout zette hij vervolgens de stap naar Hoogstraten VV, waar hij doorbrak in de hoogste amateurreeks. Tijdens de slotfase van vorig seizoen liep De Schutter al stage bij de Beverse A-kern. Met zijn lengte, bereik en reflexen liet hij daarbij een positieve indruk na op de sportieve staf. Naast zijn fysieke kwaliteiten en présence onderscheidt hij zich als shotstopper en toont hij zich sterk in één-tegen-éénsituaties.

Ook aan de bal beschikt hij over een interessant profiel, met opbouwende kwaliteiten en een goede lange passing. Binnen de professionele omkadering van SK Beveren krijgt Milan nu de kans om de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten.

De Schutter spreekt over droomtransfer

General Manager Sport Bob Peeters licht de transfer toe op de webstek van de Waaslanders: “We houden Milan al in het oog sinds de bekermatch van vorig jaar, waarin hij een sterke partij tegen ons speelde. Sindsdien zijn we hem blijven opvolgen, want we zien in hem een keeper met toekomst. Nu gaan we intensief met hem aan de slag om hem klaar te stomen voor het grote werk.”

Ook De Schutter zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik ben heel trots dat ik bij Beveren kan tekenen en dat ik nu profvoetballer mag zijn. Ik kijk er enorm naar uit om elke dag op het veld te staan en beter te worden. Het is natuurlijk niet zomaar een club waar ik getekend heb. SKB heeft een goede sfeer, een mooi stadion en een trouwe achterban. Ik kan hier meteen trainen op het hoogste niveau, dus dit is echt een droomtransfer voor mij.”

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