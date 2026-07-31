DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

Zulte Waregem ging er afgelopen zomer doorheen met de grove borstel. Zo namen ze afscheid van vijf spelers wiens aflopende contracten niet werden verlengd. Lukas Willen heeft nu een nieuwe job te strikken in Polen.

Lukas Willen heeft zich bij Pogoń Szczecin aangesloten. De 23-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend dat loopt tot 30 juni 2029. Willen werd geboren op 25 april 2003 in Oudenaarde (België). Hij beschikt over uitstekende fysieke eigenschappen: hij is 1,89 meter lang en linkspoot.

Hoewel hij zich het prettigst voelt in het centrum van de verdediging, kan hij ook als linksback uit de voeten. Hij zette zijn eerste voetbalstappen bij KFC Gavere-Asper en KMSK Deinze, voordat hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Club Brugge, een van de grootste clubs van België. Na enkele jaren in Brugge tekende de verdediger bij Zulte Waregem.

Lukas Willen verlaat Zulte Waregem en heeft nu avontuur in Polen te strikken

Hij speelde aanvankelijk in het tweede elftal, maar wist uiteindelijk een plek in de hoofdmacht te veroveren. Met hem in de selectie dwong de ploeg promotie af naar de Belgische Jupiler League. Hij sloot zijn periode bij Zulte Waregem af met 107 wedstrijden voor het eerste elftal, waarin hij goed was voor één doelpunt en vier assists.

"Willen kwam ook uit voor de Belgische nationale jeugdploegen (U15, U17 en U20). Bij Pogoń gaat hij spelen met rugnummer 29. Welkom bij de club, Lukas!", aldus Pogon in een persbericht op de eigen webstek.

Pogon is blij met de komst van Lukas Willen naar Polen

"Willen is een moderne centrale verdediger. Hij beschikt over uitstekende fysieke eigenschappen en is zeer vaardig aan de bal, waarbij hij regelmatig bijdraagt ​​aan de opbouw vanuit de verdediging", stellen ze hem wat explicieter voor.





Tot zijn grootste kwaliteiten behoren ook zijn spelinzicht en zijn kracht in de luchtduels. Hoewel hij het best tot zijn recht komt in het centrum van de verdediging, kan hij ook aan de linkerkant van de achterhoede spelen.

© photonews

Voor Willen wordt het een interessante deal die hem in het buitenland zal brengen. Toch durven we vermoeden dat een tripje naar Polen niet meteen de meest logische of gewenste beslissing zal zijn geweest toen duidelijk werd dat hij bij Essevee geen toekomst meer had.

Toch kan het ook voor een herlancering zorgen van zijn carrière. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van spelers die even naar het buitenland (moesten) trekken om daarna nog steviger en beter terug te komen naar het land waar het voor hen allemaal begon.

Lukas Willen nam in mei al afscheid van Zulte Waregem

Lukas Willen had in mei al afscheid genomen van Zulte Waregem: "Ik kijk met enorm veel dankbaarheid terug op mijn periode bij Zulte Waregem, waar ik mijn debuut heb mogen maken. Het heeft me gemaakt tot de speler wie ik ben, maar ook tot de persoon die ik ben."

"Jullie, de supporters, hebben mij enorm veel gesteund en dat is iets wat ik altijd met mij zal meedragen. Ik zal de mensen van de Essevee-familie nooit vergeten, maar nu is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Zaterdag nog één keer samen, nog één keer Essevee", klonk het toen.