EXCLUSIEF: Mohamed Amoura maakt toptransfer en Union raapt ook miljoenen op

Mohamed Amoura staat op een zucht van een nieuwe toptransfer. De voormalige aanvaller van Union Saint-Gilloise verlaat VfL Wolfsburg definitief voor Benfica. Donderdag zijn de medische testen gepland en als die zonder problemen verlopen, wordt de transfer officieel afgerond.

Over de duur van zijn contract bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Voor Amoura betekent de overstap opnieuw een belangrijke stap hogerop. De Algerijnse international werkte zich de voorbije jaren op van revelatie in de Jupiler Pro League tot een van de meest gegeerde aanvallers op de Europese transfermarkt.

Union betaalde vier miljoen

Benfica ziet in hem de ideale versterking om zijn aanvalslinie van extra snelheid, diepgang en doelpunten te voorzien. De aanvaller maakte in de zomer van 2023 de overstap van FC Lugano naar Union Saint-Gilloise. De Brusselaars betaalden destijds ongeveer 4 miljoen euro, een bedrag dat toen als een stevige investering werd beschouwd.

Amoura bewees die investering echter al snel dubbel en dik waard. Met zijn explosiviteit, technische bagage en neus voor doelpunten groeide hij uit tot een van de absolute smaakmakers van de Belgische competitie. Hij speelde een sleutelrol in de titelstrijd van Union en liet ook in Europa meermaals zijn klasse zien.

Na amper één seizoen incasseerde Union een gigantische meerwaarde. VfL Wolfsburg legde bijna 15 miljoen euro op tafel om de Algerijn naar de Bundesliga te halen, waardoor de Brusselaars opnieuw aantoonden hoe succesvol hun transferbeleid is.

Ook in Duitsland bevestigde Amoura zijn potentieel. Met zijn snelheid in de omschakeling, zijn dribbelvermogen en zijn efficiënte afwerking bleef hij indruk maken, waardoor verschillende Europese topclubs hem op de radar kregen. Benfica trok uiteindelijk aan het langste eind en bereikte een akkoord over een definitieve transfer.





Ook Union profiteert opnieuw

Niet alleen Amoura zelf heeft reden om tevreden te zijn. Ook Union Saint-Gilloise zal de overgang met veel belangstelling volgen. Bij de verkoop aan Wolfsburg bedongen de Brusselaars immers een doorverkooppercentage van 15 procent op een toekomstige meerwaarde.

Dat betekent dat Union opnieuw geld ontvangt wanneer Benfica de transfer afrondt. De Brusselaars maakten eerder al een forse winst door Amoura voor bijna 15 miljoen euro te verkopen nadat ze hem een jaar eerder voor ongeveer 4 miljoen hadden aangetrokken. Dankzij de doorverkoopclausule levert de Algerijn ook deze keer nog een mooie financiële bonus op.