Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

De FIFA is volop bezig met grootse plannen op te zetten. Daarbij kwam ook het plan om het WK nog groter te maken al op tafel. En dat zou wel eens sneller dan verwacht in kannen en kruiken kunnen komen. Spelen we in 2030 al met 64 landen?

Terwijl het plan van voorzitter Gianni Infantino om delen van de commerciële rechten van de Wereldbeker te verkopen op weerstand botst — UEFA, CONCACAF en de AFC hebben zich daar al tegen uitgesproken — ligt een ander groot dossier nog steeds op tafel: een mogelijke uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen vanaf 2030.

De Wereldvoetbalbond bevestigt dat het huidige format opnieuw tegen het licht wordt gehouden. “De FIFA bestudeert de strategische implicaties van een mogelijke uitbreiding van de Wereldbeker voorbij het huidige format,” klinkt het. “Daarvoor wil ze een onafhankelijk agentschap mandateren om te bepalen of, en op welke manier, de stap van 48 naar 64 deelnemende nationale teams, vanaf de editie van 2030, een impact zou hebben op de waardepropositie van het toernooi en op het hele voetbal-ecosysteem.”

Analyse in augustus en september

Het geselecteerde agentschap wordt volgens de planning op 14 augustus aangeduid. Ongeveer vier weken later moet de analyse op tafel liggen. Pas daarna zal FIFA beslissen of het project van een WK met 64 landen verder wordt uitgewerkt. Het dossier krijgt dus snel een eerste tussentijdse evaluatie.

Een verdere uitbreiding voorbij de reeds ingevoerde 48-landenformule (vanaf 2026) raakt aan meerdere thema’s. Denk aan de kalender en het aantal speeldagen, de reis- en belasting voor spelers, de verdeling van tickets per confederatie, het aantal speelsteden en de logistiek voor eventuele gastlanden. Ook commerciële rechten, uitzendschema’s en de sportieve balans tussen top- en debuterende landen komen in zo’n doorlichting doorgaans mee in beeld. Net die brede impact wil FIFA nu laten doorrekenen.



Na de keuze van het onafhankelijke bureau volgt snel een eerste rapport. Op basis daarvan beslist FIFA of het idee van een WK met 64 landen vanaf 2030 richting uitvoering gaat, of weer in de schuif belandt. De komende weken worden dus richtinggevend voor de toekomst van het grootste voetbaltoernooi ter wereld.