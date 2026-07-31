Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"
Foto: © photonews
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KAA Gent mag zich opmaken voor de derde voorronde in de Conference League tegen IFK Göteborg. En daar mag het ook andermaal Davy Roef voor danken. De doelman van De Buffalo's pakte opnieuw een strafschop en was zo mee de held van Gent.

KAA Gent wordt stilaan een echte strafschoppenploeg. Aanvallend gaan ze er vlotjes in, verdedigend is er al vaak eens een redding van Davy Roef. Het hielp al eens in de bekerfinale tegen Anderlecht, er was onder meer Qarabag, er was de finale tegen KRC Genk om Europa te halen en nu was er ook LNZ Cherkasy.

Daarmee tonen Davy Roef en de Buffalo's hun expertise. Tegen de ploeg uit Oekraïne was de goalie zeer goed voorbereid, zoveel was duidelijk. Hij kwam met een heel boek van de strafschoppen van de tegenstanders en dat hielp hem uiteindelijk ook aan een redding - een tweede elfmeter ging tegen de lat.

Pluim voor de doelmannentrainer bij KAA Gent

"We hadden alles goed voorbereid. Het was te veel voor op een drankfles, inderdaad", kon er een grapje af bij Davy Roef - de doelman van KAA Gent die liever eens niet de held zou zijn in de volgende voorronde, waarin hij hoopt dat het een makkelijkere overwinning zal worden.

Bij LNZ Cherkasy waren er niet minder dan zeventien spelers die ooit al eens een elfmeter hadden getrapt. En dus moest er veel worden voorbereid, al hielp het wel dat er tijdens de wedstrijd een paar spelers werden gewisseld en anderen niet eens in de selectie zaten.

Davy Roef
© photonews

Uiteindelijk waren er nog zeven mogelijke trappers over die in het boekje van Davy Roef stonden. En het hielp op een of andere manier toch opnieuw om een beslissende strafschop te keren - goed gepakt overigens ook van de doelman.

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"Het was iets te veel om uit het hoofd te leren. Ik ben al 32 jaar, hé. Het is twaalf jaar geleden dat ik naar school ben geweest", was Roef in de catacomben van de Planet Group Arena duidelijk in zijn nopjes. En wat had Rik De Mil erover te zeggen? "Hij doet het fantastisch goed, maar de keepertrainer mag ook in de spotlights. Hij bereidt alles minutieus voor, analyseert alles, geeft zo'n mapje mee waar we een paar dagen mee lachten, maar wat er in stond was niet om mee te lachen."

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