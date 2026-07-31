Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Dat polsstokspringer Mondo Duplantis een leuke sidequest heeft waarin hij muziek maakt? Dat is ondertussen zo goed als geweten. Maar nu maakt ook Erling Braut Haaland grote sier in de hitlijsten, samen met twee van zijn Noorse jeugdvrienden. Een bijzonder verhaal.

De VG-Lista is een befaamde Noorse hitlijst. De lijst wordt wekelijks op vrijdag gepubliceerd in de krant Verdens Gang en op zaterdag uitgezonden door de NRK, de Noorse radio. De VG-lista wordt beschouwd als de belangrijkste Noorse hitlijst die er is.

En wie is de nummer 1 in de VG-Lista van deze week? "Flow Kingz ft Lyng (Kygo Remix) - Kygo Jo". Wie? Wat? Waarom? Een woordje uitleg is uiteraard op zijn plaats, want de link met Erling Braut Haaland is misschien niet meteen duidelijk.

De muzikale carrière van Erling Haaland begon al in 2016

We moeten voor ons verhaal terug naar 2016. Toen was er een zomerkamp met de U17 van de Noorse nationale ploeg. In een moment van verveling maakten drie spelers toen een liedje, waarvoor ze later op kamp ook nog een clip maakten.

De Flow Kingz in kwestie zijn Erik Botheim en Erik Sandberg. Botheim speelt ondertussen bij Malmö in Zweden, Erik Tobias Sandberg speelt bij IA Akranes in de IJslandse competitie. En dan is er nog Lyng, de rapper van het gezelschap.

Dat is niemand minder dan Erling (Lyng) Braut Haaland. Het liedje stak de voorbije jaren bij momenten de kop een keertje op, maar deze zomer was het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico - waar de Noren het geweldig deden met een kwartfinale - de aanleiding voor een enorme boost via TikTok en andere sociale media.





Kygo helpt een handje met vette remix

Het liedje heet "Kygo Jo" en dus vroegen via die sociale media ook veel mensen aan de bekende Noorse DJ Kygo of die toevallig iets met het liedje te maken had en/of wilde doen. Waarop hij prompt een remix in elkaar knutselde van het nummer. Opvallend: Kygo is een supporter van Manchester United, maar de liefde voor Haaland en Noorwegen oversteeg dus even de belangen uit Manchester.