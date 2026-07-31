Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Real Madrid is al weken aan het proberen om Yan Diomandé weg te kapen bij RB Leipzig. De Duitsers willen echter een heel hoge transfersom en de onderhandelingen verlopen moeizaam. Maar toch zijn ze al aan het uitkijken naar een vervanger, want normaal komt het wel in orde.

Real Madrid lijkt de beste kaarten te hebben om de 19-jarige flankspeler Yan Diomandé binnen te halen. Paris Saint-Germain probeert zich nog altijd in het dossier te mengen, maar een verhuis naar de Spaanse hoofdstad oogt momenteel het meest waarschijnlijk.

Spaanse topfavoriet, Franse tegenprik

Volgens de laatste geluiden heeft PSG het dossier niet opgegeven, al wordt in Spaanse en Duitse kringen gefluisterd dat Real de voorkeur geniet van speler en entourage. De onderhandelingen zouden vaart maken richting Madrid, terwijl de Parijzenaars op de loer blijven voor een eventuele kentering.

Prijskaartje en contract: Leipzig wil cashen

RB Leipzig zou minstens 120 miljoen euro vragen voor Diomandé. Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op 90 miljoen euro geschat. De Ivoriaanse winger ligt nog onder contract bij Leipzig tot 30 juni 2030, wat de Duitse club in een sterke onderhandelingspositie plaatst.

Een vertrek laat zich niet makkelijk opvangen voor Leipzig, al zou de financiële klapper gigantisch zijn. Diomandé kwam in de zomer van 2025 voor zo’n 20 miljoen euro over van Leganés en groeide in ijltempo uit tot een van de duurste vleugelspelers van het moment.

Van DME Academy naar de Europese top

De opmars van Diomandé is opmerkelijk. In januari 2025 zette hij zijn eerste stappen in het Europese voetbal na een passage bij de Amerikaanse DME Academy, met een transfer naar Leganés als springplank. Nog geen twee jaar later is hij een absolute hoofdrolspeler op de markt, met de grootste clubs in de rij.





Leipzig bereidt opvolging voor: Fofana op de radar

Mocht Diomandé toch vertrekken, dan heeft RB Leipzig al alternatieven in beeld, zo meldt BILD. Malick Fofana wordt genoemd als piste, maar hij staat niet alleen op de shortlist.

Malick Fofana

Francisco Conceição (Juventus)

Paul Nebel (Mainz)

Tyler Dibling (Everton)

Said El Mala dook ook op in de besprekingen, maar die optie zou intussen van tafel zijn omdat zijn geschatte prijs tot 50 miljoen euro kan oplopen.

Flankplan voor komend seizoen

Leipzig mikt op vier vleugelaanvallers van hoog niveau voor het komende seizoen. Momenteel zijn Yan Diomandé, Antonio Nusa, Johan Bakayoko en Tidiam Gomis beschikbaar. Als er iemand vertrekt, wordt er meteen geschakeld op de markt voor een extra aanwinst.