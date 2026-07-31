Cvetkovic reageert op bankzittersstatuut: "Jullie mogen dat zeggen, ik niet"

Mihajlo Cvetkovic was donderdagavond zonder twijfel een van de grote uitblinkers bij Anderlecht. De Servische spits begon verrassend op de bank tegen Hammarby, maar lag met een ijzersterke invalbeurt mee aan de basis van de 3-1-overwinning.

En dus ook de kwalificatie voor de volgende voorronde van de Europa League. Voor veel supporters was het een verrassing dat Cvetkovic opnieuw geen basisplaats kreeg.

Trainer Vitor Bruno legde na afloop uit dat de aanvaller aan het begin van de voorbereiding enkele dagen verloor door lichte fysieke problemen en daardoor een achterstand opliep. De coach kreeg donderdag echter het perfecte antwoord van zijn spits: niet met woorden, maar met zijn prestaties op het veld.

"Ik ben niet verrast", reageerde Cvetkovic zelf toen hem gevraagd werd naar zijn rol als invaller. "Ik probeer gewoon elke keer mijn best te doen. Dit was de keuze van de coach."

"Het team was geweldig"

Na rust zorgde Anderlecht voor een complete metamorfose en Cvetkovic speelde daarin een hoofdrol. Toch wilde de spits alle lof doorschuiven naar zijn ploegmaats.

"Nee, ik kan niet zeggen dat ik de wedstrijd veranderd heb", bleef hij bescheiden. "Het team was geweldig. Deze overwinning is van het hele team, niet alleen van mij."



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Toen we hem voorhielden dat hij wel degelijk voor de ommekeer had gezorgd, volgde een glimlach. "Oké, dat mogen jullie zeggen. Ik kan dat zelf niet zeggen. Het team heeft vandaag gewonnen. We waren allemaal samen vanaf de eerste minuut. In de tweede helft hebben we onze kwaliteiten getoond."

Concurrentie aangaan

Met zijn sterke invalbeurt heeft Cvetkovic zijn kandidatuur voor een basisplaats wel kracht bijgezet. Vitor Bruno grapte na afloop zelfs dat hij de spits misschien vaker op de bank moet zetten als hij telkens zo reageert.

De Serviër zelf houdt zich echter ver weg van die discussie. Ook over zijn rol in de aanval maakt Cvetkovic zich weinig zorgen. Of hij nu alleen speelt of met twee spitsen, voor hem maakt het weinig verschil.

"Voor mij is het hetzelfde. We hebben een goede connectie met Dani, maar ook met Bertaccini, Degreef of Stroeykens. Het maakt voor mij niet uit."

Na afloop genoot de jonge spits bovendien zichtbaar van de sfeer in het Lotto Park. "De fans waren geweldig, het was heel mooi", besloot hij.